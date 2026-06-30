Собака на вашей свадьбе: как не превратить торжество в катастрофу
Кинолог Голубев рассказал россиянам, стоит ли брать четвероногого любимца семьи на празднование свадьбы.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с "Радио 1" отметил, что брать собаку на свадьбу можно, но только если питомцу будет комфортно.
Главное – честно оценить характер собаки. Для спокойного и социализированного пса праздник может стать приятным событием. Для тревожного – сильным стрессом. Собака не должна быть "декором для фото": если она устала, нервничает или хочет домой, это важнее свадебного сценария.
Почему стоит взять собаку:
- она часть семьи, и без неё праздник может казаться неполным;
- не нужно искать, с кем оставить питомца на весь день или выходные;
- собака может участвовать в церемонии: вынести кольца, быть "свидетелем", сняться в фотосессии.
Почему лучше отказаться:
- свадьба часто шумная: музыка, толпа, эмоции, фейерверки;
- собака может испугаться, перевозбудиться или устать;
- нарушится режим сна и питания;
- гости могут подкормить питомца вредной едой;
- у кого-то из гостей может быть аллергия.
Как подготовиться, если собака всё-таки будет на свадьбе:
- заранее показать ей площадку;
- познакомить с ведущим и людьми, которые будут рядом;
- отрепетировать её выход, если он запланирован;
- назначить "няню" – знакомого, родственника или дог-ситтера;
- предусмотреть место для отдыха;
- выбрать более спокойный формат: камерная свадьба и площадка на природе лучше, чем душный зал с громкой музыкой.
Вывод простой: собака на свадьбе – хорошая идея, если праздник продуман под неё тоже.