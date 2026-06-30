Собака на вашей свадьбе: как не превратить торжество в катастрофу

Кинолог Голубев рассказал россиянам, стоит ли брать четвероногого любимца семьи на празднование свадьбы.

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с "Радио 1" отметил, что брать собаку на свадьбу можно, но только если питомцу будет комфортно.

Главное – честно оценить характер собаки. Для спокойного и социализированного пса праздник может стать приятным событием. Для тревожного – сильным стрессом. Собака не должна быть "декором для фото": если она устала, нервничает или хочет домой, это важнее свадебного сценария.

Почему стоит взять собаку:

она часть семьи, и без неё праздник может казаться неполным;

не нужно искать, с кем оставить питомца на весь день или выходные;

собака может участвовать в церемонии: вынести кольца, быть "свидетелем", сняться в фотосессии.

Почему лучше отказаться:

свадьба часто шумная: музыка, толпа, эмоции, фейерверки;

собака может испугаться, перевозбудиться или устать;

нарушится режим сна и питания;

гости могут подкормить питомца вредной едой;

у кого-то из гостей может быть аллергия.

Как подготовиться, если собака всё-таки будет на свадьбе:

заранее показать ей площадку;

познакомить с ведущим и людьми, которые будут рядом;

отрепетировать её выход, если он запланирован;

назначить "няню" – знакомого, родственника или дог-ситтера;

предусмотреть место для отдыха;

выбрать более спокойный формат: камерная свадьба и площадка на природе лучше, чем душный зал с громкой музыкой.

Вывод простой: собака на свадьбе – хорошая идея, если праздник продуман под неё тоже.