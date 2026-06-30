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Собака на вашей свадьбе: как не превратить торжество в катастрофу

Vse42.ru

Кинолог Голубев рассказал россиянам, стоит ли брать четвероногого любимца семьи на празднование свадьбы.

Собака на вашей свадьбе: как не превратить торжество в катастрофу
©  Vse42.ru

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с "Радио 1" отметил, что брать собаку на свадьбу можно, но только если питомцу будет комфортно.

Главное – честно оценить характер собаки. Для спокойного и социализированного пса праздник может стать приятным событием. Для тревожного – сильным стрессом. Собака не должна быть "декором для фото": если она устала, нервничает или хочет домой, это важнее свадебного сценария.

Почему стоит взять собаку:

  • она часть семьи, и без неё праздник может казаться неполным;
  • не нужно искать, с кем оставить питомца на весь день или выходные;
  • собака может участвовать в церемонии: вынести кольца, быть "свидетелем", сняться в фотосессии.

Почему лучше отказаться:

  • свадьба часто шумная: музыка, толпа, эмоции, фейерверки;
  • собака может испугаться, перевозбудиться или устать;
  • нарушится режим сна и питания;
  • гости могут подкормить питомца вредной едой;
  • у кого-то из гостей может быть аллергия.

Как подготовиться, если собака всё-таки будет на свадьбе:

  • заранее показать ей площадку;
  • познакомить с ведущим и людьми, которые будут рядом;
  • отрепетировать её выход, если он запланирован;
  • назначить "няню" – знакомого, родственника или дог-ситтера;
  • предусмотреть место для отдыха;
  • выбрать более спокойный формат: камерная свадьба и площадка на природе лучше, чем душный зал с громкой музыкой.

Вывод простой: собака на свадьбе – хорошая идея, если праздник продуман под неё тоже.