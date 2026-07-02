Дизайнер подсказал, как обустроить маленькую квартиру

В небольших квартирах, будь то старые хрущевки, компактные студии или современные евродвушки, вопрос рационального использования каждого метра остается по-прежнему острым. Как превратить скромное пространство в удобный и функциональный дом, рассказала челябинский дизайнер жилых и коммерческих помещений Екатерина Бородулина в беседе с MK.Ru.

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По мнению эксперта, секрет удачной планировки кроется не в эффектной расстановке мебели, а в продуманности бытовых сценариев. Прежде чем подбирать предметы интерьера, важно детально продумать, как именно будет протекать повседневная жизнь в квартире. Нужно ответить на простые вопросы, по типу: где вы будете снимать верхнюю одежду, класть ключи, заряжать телефон, складывать вещи. Если для какого-то привычного действия не находится удобного места, значит, планировка требует доработки.

Не менее значимым этапом становится четкое зонирование: необходимо заранее определить, где будут располагаться зоны сна, работы, отдыха и приготовления пищи. Идеальная планировка, как отмечает дизайнер, та, о которой не приходится задумываться - она просто органично работает.

При выборе мебели стоит делать ставку на решения, которые экономят пространство и одновременно добавляют интерьеру легкости. Встроенные конструкции, мебель-трансформеры, узкие и высокие шкафы, угловые модели, мебель на ножках - все это помогает рационально использовать доступную площадь. Открытые элементы, стеклянные и зеркальные поверхности визуально облегчают обстановку.

Практичным вариантом станут диван-кровать, раскладной стол или пуфы с отсеками для хранения. Кроме того, эксперт советует задействовать нестандартные места для вещей: ниши в подиумах, пространство под кроватью, зоны за изголовьем или на торцах шкафов. Такие приемы не только повышают функциональность жилья, но и делают его эстетичнее.

Одним из удачных решений, набирающих популярность, является переосмысление подоконника. Его можно продлить и превратить в полноценный рабочий стол. А если добавить мягкие подушки, подоконник станет уютной зоной для чтения. При этом дизайнер предостерегает от использования громоздкой мебели, по типу огромных диванов или мебели "на вырост". Подобные решения заметно крадут пространство. Важную роль играет и ширина проходов: для комфортного передвижения стоит оставлять не менее 70-90 сантиметров.

Говоря о планировке маленькой кухни, Екатерина Бородулина акцентирует внимание на классическом рабочем треугольнике "холодильник - мойка - плита". Холодильник лучше разместить в начале кухонной линии, чтобы не нарушать целостность рабочей поверхности. Мойку оптимально расположить ближе к центру, а плиту - на расстоянии не менее 40-50 сантиметров от нее.

Чтобы задействовать максимум полезного объема, верхние шкафы стоит доводить до потолка. Узкие шкафы шириной 15-30 сантиметров помогут избежать появления "мертвых зон", а выдвижные системы окажутся гораздо удобнее обычных полок. Встроенная техника, например, микроволновка и посудомоечная машина, также позволит сэкономить место. Визуально расширить пространство помогут светлые фасады и выдержанная в едином стиле цветовая гамма. Владельцы малогабаритных кухонь также часто устанавливают отдельно стоящую технику и оставляют зазоры между шкафами. Это ошибка - эти сантиметры могли бы существенно повысить функциональность помещения.

Особое внимание эксперт уделила обустройству детской комнаты, которая является самой изменяемой зоной в доме. Грамотный подход предполагает выделение четырех основных зон: для сна, учебы, игр и хранения вещей. Кровать можно разместить у стены или в нише. Рабочее место лучше организовать у окна, а системы хранения делать вертикальными, например, использовать стеллажи до потолка. Вместо массивных шкафов - контейнеры и коробки, а для творческих занятий - магнитные или грифельные стены.

Еще одна распространенная ошибка - это слишком "детский" дизайн: обои с мультяшными героями, кровать в форме кареты или шкаф-дворец. Через несколько лет такой интерьер быстро устаревает, а его полная замена потребует значительных затрат. Оптимальным решением станет нейтральная основа, которую можно будет изменить с помощью текстиля, декора и аксессуаров.

Таким образом, даже на скромной площади можно создать комфортное и гармоничное пространство. Главное подходить к планировке осознанно и не бояться нестандартных идей.