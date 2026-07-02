На чем держится дружба людей и собак

Любое общение с животными — это антистрессовая практика, которая дает выброс и дофамина, и эндорфинов. Об этом накануне 2 июля, Международного дня собак, «Парламентской газете» рассказала доктор психологии, российский эксперт по развитию эмоционального интеллекта, преподаватель МГИМО и РАНХиГС Виктория Шиманская.

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«Собака дает ощущение безусловного принятия, — сказала она. — Если кошки более независимы, то собака всегда рада своему хозяину. Именно состояние безусловного принятия и подкупает. Давайте откровенно, дать это друг другу не всегда могут даже самые близкие люди».

Также она отметила тактильные ощущения и ощущение себя в моменте здесь и сейчас, которые получает человек, общаясь с собакой. Кроме этого, собака активирует у человека потребность заботиться.