Кинолог объяснил, почему корги «пасут» своих хозяев

Корги могут бегать вокруг членов семьи, покусывать их за пятки и хватать за одежду, пытаясь по-своему «скорректировать» движение человека. Такое поведение связано с пастушьим инстинктом и требует коррекции. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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По словам эксперта, в быту пастуший инстинкт может проявляться, когда человек быстро идет или бежит.

«Без должного воспитания и нагрузок корги могут пытаться "пасти" членов семьи, особенно когда те быстро идут или бегут. Это проявляется в том, что собака бегает вокруг человека, покусывает за пятки и хватает за одежду, пытаясь "направить" его в нужную сторону. На прогулке такое поведение часто выглядит как бег по кругу», – пояснил глава РКФ.

Голубев подчеркнул, что такие действия обычно не связаны со злобой, но оставлять их без внимания нельзя.

«В большинстве случаев это врожденный рабочий инстинкт, который требует коррекции через воспитание и нагрузку. Это нормальная особенность породы, но в случаях с людьми и детьми она может быть травмоопасной, поэтому нельзя считать ее "милой шалостью" и пускать на самотек», – отметил кинолог.

Эксперт добавил, что нежелательное поведение может закрепляться из-за непоследовательности в воспитании, игр руками, недостатка нагрузки и попыток списывать укусы на небольшой размер собаки.

«Собака не понимает, почему вчера ей разрешали кусать руки, а сегодня ругают. Именно поэтому единые правила для всех членов семьи – ключ к успешному воспитанию», – пояснил президент РКФ.

Голубев посоветовал не наказывать собаку в момент такого поведения, а закреплять запрет последовательно.

«Главное – не наказывать собаку в тот момент, когда она это делает. Это только разрушит доверие. Действовать нужно хитрее: в момент покусывания резко замрите, скомандуйте уверенно "Нельзя". Как только питомец отпустит хватку, похвалите и наградите лакомством. Так вы закрепляете правильное поведение», – сказал он.

Кинолог добавил, что одного запрета недостаточно – активность корги, которые являются очень энергичными собаками, нужно перенаправлять в безопасное русло через игры, поиск лакомств, физическую и умственную нагрузку.