Ученые предупреждают, что началась самая опасная фаза роста борщевика - цветение

Сейчас начинается цветение борщевика - это самое опасное время, когда растение активно выделяет эфирные масла, содержащие ядовитые фуранокумарины. При попадании на кожу под действием солнечного света они вызывают сильные ожоги. Еще выше концентрация опасных веществ в соке растения. Даже роса или дождевые капли на листьях несут угрозу. Опасно и пробираться через заросли борщевика и тем более рвать или резать (косить) растения без защиты.

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Причем тут солнце

Под действием света фуранокумарины переходят в активную форму, повреждая кожу. Даже если это небольшой участок, болеть, мучительно чесаться и заживать будет минимум две недели, а темные пятна на месте ожога останутся на несколько месяцев.

"При попадании на кожу и последующем воздействии ультрафиолета фуранокумарины запускают химические реакции, приводящие к разрушению клеток, воспалению, образованию волдырей и в тяжелых случаях - к некрозу тканей. Симптомы появляются не сразу: в первые часы человек может не ощущать дискомфорта, но в течение 1-3 дней развивается клиническая картина фитофотодерматита", - объясняет доцент кафедры госпитальной педиатрии Института материнства и детства Пироговского Университета Александра Боткина.

Заработать ожог можно и в перчатках - если они пропитаются влагой с растения, опасно даже вдыхать пары и пыльцу цветов борщевика. Запах сладкий, даже в чем-то приятный, но головная боль обеспечена. Ожоги возможны даже если пасмурно, для активизации фуранокумаринов хватает рассеянного света.

Что делать, если сок попал на кожу?

"Нужно немедленно промокнуть сок салфеткой, не растирая, иначе увеличится место поражения. Затем закрыть это место плотной одеждой, защитить от света. И бегом в помещение - промыть пострадавший участок водой с мылом", - советует доктор Боткина. Важно еще три-четыре дня избегать солнечного света.

"Если быстро смыть сок и несколько дней не выходить на солнце - есть шанс избежать поражения кожи", - отмечает доктор.

Как лечить ожоги

"Поражение кожи проходит в несколько стадий, и на каждом этапе важно действовать правильно, чтобы ускорить выздоровление, не допустить осложнений", - говорит врач-дерматовенеролог НМХЦ имени Пирогова Наталья Агулова.

Воспаление. На пораженном участке начинается сильный зуд, появляется краснота, шершавые пятна. На этом этапе нужно принимать антигистаминный препарат, чтобы снять зуд, снизить воспаление. Достаточно одной таблетки в день - пьем несколько дней, пока не пройдет аллергическая реакция. Пораженную кожу лечат так же, как при обычном ожоге. Наносят любые мази или аэрозоли против ожогов: это может быть пантенол, олазоль, хорошо успокаивает мазевая повязка бранолинд.Появились пузыри. Главное - их не повредить, не вскрывать, чтобы не занести инфекцию. Пораженное место закрываем защитной повязкой. "Если площадь поражения - размер пузыря - превышает 5 см, нужно обратиться за медицинской помощью. Через несколько дней пузыри лопаются, и на месте ожога возникает открытая мокнущая раневая поверхность. На этом этапе помогут антисептические примочки - например, с фурацилином, и антибактериальные мази - линимент синтомицина, левомеколь, банеоцин, чтобы не допустить бактериального заражения раны.Восстановление. Регенерация - долгий и ответственный период. Важно, чтобы рана заживала без осложнений и повреждений - от этого зависит, останутся ли на коже рубцы или шрамы. В этот период, чтобы предотвратить рубцевание, хорошо использовать специальные мази с ионами серебра.