Как отучить собаку прыгать на гостей

Собаки бурно радуются приходу гостей и прыгают на них из-за стремления к общению, причем закрепляется такая негативная привычка неправильным поведением владельцев питомца. Важно правильно реагировать на такое поведение, чтобы питомец понял, что он не сможет так привлечь к себе внимание, рассказала в беседе с газетой «Известия» основатель команды «Нежный кинолог» и приглашенный эксперт бренда Triol Ирина Шарыпова.

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«Если после прыжка человек начинает смеяться, разговаривать с питомцем или игриво отталкивать его, собака воспринимает это как успешное взаимодействие. В результате подобный способ приветствия становится привычным», — пояснила специалист.

Она предупредила, что даже попытки резко пресечь такое активное поведение расцениваются собакой как внимание и социальное взаимодействие. Причем даже если вслед за этим следует команда «Сидеть!» и поощрение, то питомец будет считать это успешным опытом. Важно не реагировать на прыжки собаки и предупредить гостей вести себя также, считает кинолог.

Шарыпова подчеркнула, что собака отучится прыгать на гостей, если будет получать в ответ спокойное поведение. Нужно в такие моменты не смотреть на собаку, не разговаривать с ней и не прикасаться, а в момент, когда все четыре лапы оказываются на полу — похвалить и дать лакомство или игрушку. То есть собака должна получить желаемое поощрение и внимание не в момент прыжка, а во время правильного действия — это закрепит скорректированное поведение.

Также, по мнению специалиста, в некоторых случаях полезно будет сначала выйти с собакой и встретить гостей на улице — это снизит её возбуждение в момент, когда люди окажутся в доме. Если регулярно тренировать питомца, то со временем эмоциональные приветствия и прыжки сменятся на спокойное поведение, причём важно, чтобы такое воспитание не сопровождалось жёсткими методами, заключила кинолог.