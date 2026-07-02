Зоопсихолог объяснил, как справиться с тревогой разлуки у собаки

Многие владельцы собак сталкиваются с тем, что их питомец воет, когда остается дома один. Как помочь животному пережить разлуку, рассказала зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина.

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«Если собака воет пару минут после вашего ухода, а потом успокаивается и просто ждет — это нормальная адаптивная реакция. Через нее проходят почти все щенки и многие взрослые животные, особенно в новой обстановке», — отметила эксперт.

По словам Капустиной, хозяева должны насторожиться, если вой продолжается все время отсутствия человека. Помимо этого, стоит обратить внимание на поведение собаки: животное грызет дверь или мебель, оставляет лужи или обильно пускает слюни. Капустина подчеркнула, что деструктивное поведение может говорить о тревоге на фоне разлуки. Зоопсихолог посоветовала постепенно приучать питомцев к одиночеству, начиная с ухода на короткий промежуток времени, передает Life.ru.

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