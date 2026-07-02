12 дел, которые нужно успеть сделать на даче в июле

Июль для дачников — месяц коварный: солнце греет, грядки радуют плодами, но жара иссушает почву, вредители активизируются, а быстрый рост побегов грозит загущением и болезнями. Агрономы Людмила Воинкова и Денис Терентьев составили для aif.ru план из 12 задач на июль.

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Первое — провести санитарную ревизию деревьев и кустарников: удалить сломанные ветви, волчки, загущающие крону, и поросль ниже прививки. Особое внимание — подвязкам и растяжкам, которые могут врезаться в кору из-за утолщения ветвей; их нужно ослабить или заменить.

Второе — ежедневно убирать падалицу и поврежденные плоды, чтобы не разводить личинок плодожорки и гниль. Собранное лучше утилизировать за пределами участка или закапывать.

Третье — проверять и обновлять ловчие пояса, очищая от насекомых и заменяя размокшие или загрязненные.

Четвертое — подкормить плодоносящие культуры фосфорно-калийными удобрениями, исключив азот. Полезны внекорневые подкормки микроэлементами, например, борной кислотой.

Пятое — организовать грамотный полив: утром или вечером, глубоко промачивая приствольные круги деревьев и чаще поливая овощные грядки, особенно огурцы, капусту и корнеплоды.

Шестое — заняться формированием и подвязкой высокорослых культур: томатов, огурцов, перцев. У томатов удалять пасынки и нижние листья, у огурцов прищипывать над четвертым-пятым листом.

Седьмое — вовремя собирать ягоды и ранние овощи, каждые два-три дня, лучше в сухую погоду утром, в мелкой таре.

Восьмое — провести повторные посевы редиса, дайкона, пекинской капусты, шпината, руколы и укропа на освободившиеся грядки.

Девятое — ухаживать за цветником: удалять увядшие цветки, подвязывать высокие растения, проводить санитарную обрезку роз.

Десятое — следить за газоном: стричь не короче 5-6 см, поливать обильно один-два раза в неделю, проводить аэрацию и удалять сорняки.

Одиннадцатое — заняться черенкованием декоративных и плодовых культур: флоксов, гортензий, смородины, крыжовника, укореняя черенки под пленкой.

Двенадцатое — подготовить участок для осенней посадки земляники и плодовых деревьев: удалить сорняки, внести компост или перегной, дать почве осесть.

Подход к пасынкованию томатов напрямую зависит от сорта: за высокорослыми и низкорослыми помидорами нужно ухаживать по-разному, предупредил ранее агроном и биолог Михаил Воробьев. По словам эксперта, высокорослые сорта формируют в один ствол. Все, что растет вбок, необходимо удалять, оставляя только те соцветия, которые появляются на главном стебле. С низкорослыми сортами ситуация иная: урожай у них как раз формируется на боковых побегах. Такие помидоры через определенное количество листьев дают соцветия, после чего рост главного побега прекращается, и эстафету подхватывают боковые отростки, на которых также могут созреть дополнительные плоды.