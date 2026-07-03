Назван жест кошки, говорящий о любви сильнее мурлыканья

Многие россияне думают, что кошачья любовь измеряется громким мурлыканьем. Но зоопсихологи уверяют: есть один тихий жест, который говорит о привязанности гораздо больше.

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Как сообщает ИА Stavropol.Media, зоопсихологи объяснили, что медленное моргание кошки – это главный признак любви и доверия. Кошка смотрит на хозяина и медленно опускает веки, а затем так же медленно открывает их.

По данным источника, этот жест означает, что животное чувствует себя в безопасности и полностью доверяет человеку. Эксперты называют его "кошачьим поцелуем".

Кроме того, о любви кошки говорят и другие признаки: бодание головой (кошка оставляет свой запах), демонстрация живота (высшая степень доверия) и "молочный шаг" – перебирание лапками, как в детстве у матери.

Зоопсихологи советуют отвечать на медленное моргание тем же – так кошка поймёт, что любовь взаимна.