Агроном объяснил, почему могут пожелтеть огурцы

Пожелтение огурцов должно насторожить дачников. В чем причины испорченного урожая и как с ними бороться, рассказал фермер и агроном Владимир Викулов.

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Пожелтение огурцов — это всегда сигнал, но причин тут может быть сразу несколько, и важно не перепутать. Самое частое и простое — это когда желтеют именно нижние листья. Как правило, дело в недостатке азота: растение перераспределяет все свои запасы в молодые точки роста, а старые нижние листья обделяет, они и начинают желтеть. Здесь достаточно просто подкормить, — отметил эксперт.

Еще одна причина изменения цвета может заключаться в слишком густой посадке. По словам фермера, огурцы не получают достаточного количества света и начинают желтеть.

Также причиной пожелтения могут стать вредители и болезни. По словам Викулова, в теплицах часто разводится паутинный клещ, который обитает на нижней стороне листа. Избавиться от насекомого помогут препараты-акарициды. Если же растение поражено грибными заболеваниями, необходимо применять фунгициды, передает Life.ru.

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