12 лучших способов охладить комнату без кондиционера

В конце июня на Москву обрушилась сильная жара: по прогнозам синоптиков со вторника, 30 июня, по пятницу, 3 июля температура в дневные часы будет достигать 32 градусов. Похожая ситуация наблюдается и в других городах: Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Лучше всего от зноя спасает кондиционер, однако возможность установить его есть не у всех. О том, как справляться с духотой в квартире другими способами, рассказывает «Лента.ру».

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Используйте плотные шторы

Если окна выходят на юг или запад, занавесьте их с утра — до того, как солнце начнет светить в окно. Выбирайте шторы из светлой, желательно натуральной ткани: темный материал поглощает солнечный свет и сам нагревается, поэтому в комнате от них может быть только жарче.

Лучший вариант — светоотражающие шторы-блэкаут, которые блокируют солнечный свет практически полностью. Именно такой вариант, например, чаще всего используют в отелях и гостиницах. Однако с ними в комнате будет значительно темнее — возможно, даже придется включать свет днем.

Фото: Лента.ру

Используйте светоотражающие пленки или специальную фольгу

Обычная пищевая фольга для таких целей не подойдет, нужна специальная, предназначенная для окон. В продаже есть разные виды, например, матовые или самоклеящиеся. Но, как и случае со шторами-блэкаут, в помещении от них будет темнее.

Если полное затемнение вас устраивает — наклейте зеркальную пленку на стекло изнутри. Такая пленка защищает от солнца за счет металлизированного слоя, который отсекает инфракрасное тепловое излучение.

Фото: Лента.ру

Используйте вентилятор правильно

Сам по себе вентилятор не охлаждает воздух — он охлаждает человека, ускоряя испарение влаги с кожи. Если направить его в пустую комнату, он будет только потреблять электричество.

Однако повысить эффективность вентилятора можно: чтобы он начал охлаждать помещение, поставьте перед лопастями поддон или широкую миску со льдом. Лед при этом лучше обновлять каждые два-три часа, чтобы сохранить охлаждающий эффект. Рядом с работающим вентилятором можно повесить влажное полотенце. Прибор будет обдувать мокрую ткань и разгонять по комнате более прохладный воздух.

Фото: Лента.ру

Правильно проветривайте квартиру

Открывать окна в жару не стоит — так вы запустите поток теплого воздуха в квартиру, из-за чего в ней станет очень душно. Комнаты лучше проветривать по расписанию — в определенные часы, когда на улице прохладнее:

утром в жаркие дни окна лучше открывать с 04:00 до 08:00: температура на улице в это время ниже комнатной, поэтому помещение успеет немного охладиться;

вечером окна открывайте после 22:00, когда солнце окончательно зайдет.

Днем, с 11:00 до 18:00, — соблюдайте режим термоизоляции: плотно закрытые окна в сочетании с задернутыми шторами позволяют отсечь горячий воздух снаружи и сохранить прохладу, накопленную за ночь.

Для лучшего воздухообмена можно ненадолго создать сквозняк. Для этого откройте окна с противоположных сторон квартиры или одновременно окно и входную дверь. 20-30 минут такого проветривания достаточно для полной смены воздуха в квартире.

Фото: Лента.ру

Делайте влажную уборку

Влажная уборка помогает охладить комнату: когда вода с пола и поверхностей испаряется, она забирает тепло из воздуха.

Мойте полы холодной водой дважды в день — утром и вечером. Дополнительно протирайте подоконники и столешницы: горизонтальные поверхности быстро нагреваются на солнце и сами становятся источниками тепла.

Фото: Лента.ру

Используйте бутылки со льдом

Бутылки со льдом — самый дешевый способ точечно снизить температуру. Заморозьте несколько двух- или пятилитровых бутылок с водой и расставьте их по комнате на поддонах: тая, лед будет поглощать тепло из воздуха и снижать температуру в помещении.

Фото: Лента.ру

Уберите ковры

Летом ковры на полу лучше убирать: они задерживают нагретый воздух в ворсе и препятствуют естественному охлаждению помещения. Гладкие покрытия — плитка, ламинат или камень — дольше сохраняют прохладу. То же правило действует и для настенных ковров: в жару их рекомендуется снимать, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха.

Кроме того, стоит временно убрать тяжелые пледы, декоративные подушки из плотных тканей и любые крупные предметы, которые сейчас не нужны. Чем меньше в комнате будет «накопителей тепла», тем легче будет удерживать прохладу.

Фото: Лента.ру

Старайтесь меньше использовать бытовую технику

Каждый работающий электроприбор — дополнительный источник тепла. Духовка, плита, утюг, фен и даже зарядные устройства немного повышают температуру в квартире.

Вместо духовки в жаркие дни, например, лучше использовать микроволновку. А саму готовку лучше переносить на ранние утренние часы: это снижает тепловыделение на кухне на 40-60 процентов.

Мощный игровой компьютер под нагрузкой выделяет от 200 до 350 ватт тепла — как небольшой обогреватель. В жару, если есть такая возможность, лучше заменить десктоп ноутбуком, а телевизор — планшетом.

Фото: Лента.ру

Используйте охлаждающие подушки

Охлаждающие подушки наполнены гелем или специальной пеной, которая не аккумулирует тепло тела, а отводит его. Хорошая модель снижает температуру в момент контакта с головой примерно на 2 градуса по сравнению с обычной подушкой — этого хватает, чтобы засыпать было более комфортно. Более бюджетный вариант — убрать обычную подушку в холодильник на 30-40 минут перед сном.

Также можно использовать гелевые подкладки для шеи и запястий: расположенные в этих зонах крупные сосуды помогают быстро снизить температуру тела.

Фото: Лента.ру

Спите на полу

Летом в жару воздух в комнате распределяется неравномерно: теплый поднимается к потолку, а прохладный остается внизу, у пола. Поэтому лучше положить на пол чистый матрас или несколько одеял и попробовать спать так.

Особенно хорошо этот метод работает в панельных и кирпичных домах, где бетонный пол долго держит холод.

Фото: Лента.ру

Замените лампочки на энергосберегающи

Обычная лампа накаливания мощностью 60-100 ватт превращает в свет только 5-10 процентов энергии, а все остальное уходит в тепло. 10 таких лампочек в квартире — это примерно 600-1000 ватт постоянного обогрева, что в жару только ухудшает ситуацию.

Светодиодные лампы, напротив, почти не греются. Они дают столько же света, но потребляют гораздо меньше электричества, так что вы не только охладите квартиру, но и сэкономите на счетах за ЖКХ.

Фото: Лента.ру

Носите легкую одежду

Даже в состоянии покоя человек выделяет около 80 ватт тепла, а при движении — до 300-500 ватт. Правильно подобранная одежда помогает телу быстрее остывать и снижает ощущение духоты.

Лучше всего выбирать легкие ткани — лен, хлопок, бамбук. Они впитывают влагу и пропускают воздух, не мешая испарению пота. Синтетика же, наоборот, создает парниковый эффект. Дома носите минимум одежды: достаточно надеть шорты и майку из хлопка, чтобы кожа дышала, а тело — не перегревалось.