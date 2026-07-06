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Тля на огурцах: что посадить рядом, чтобы она обошла их стороной

Катерина Саломе

Тля способна уничтожить урожай огурцов за несколько дней. Однако ее появление легко предотвратить, не используя химию. Для этого нужно посадить рядом с огурцами определенные растения. Подробнее — в материале «Рамблера».

Что посадить рядом с огурцами для отпугивания тли
© Kateryna Tarasenko/iStock.com

Принцип совместных посадок основан на двух механизмах. Первый — запах. Резкие эфирные масла некоторых растений сбивают тлю с курса: она просто не находит нужный запах среди сильных чужих ароматов.

Второй — привлечение хищников. Ряд растений притягивает насекомых, которые питаются тлей: божьих коровок, златоглазок, наездников. Они легко справятся с вредителем без вашего участия.

1. Бархатцы

Эти цветы выделяют в почву и воздух вещества с резким запахом, который отпугивает тлю и других вредителей. Их сажают по периметру грядки с огурцами или в промежутках между растениями. Дополнительный плюс — бархатцы подавляют нематод в почве и цветут до самых заморозков.

2. Укроп

Укроп в стадии цветения — магнит для полезных насекомых. Его зонтики привлекают на участок хищных ос, златоглазок и, главное, божьих коровок, для которых тля — основная пища. Важный нюанс: сажать укроп нужно на небольшом расстоянии от огурцов, так как его молодые кусты конкурируют с огурцами за питание.

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3. Чеснок

Сильный запах серосодержащих соединений чеснока действует на тлю как репеллент. Его сажают между кустами огурцов или по краю грядки. Некоторые дачники практикуют более простой вариант — раскладывают срезанные перья чеснока прямо под плетями огурцов в разгар сезона.

4. Мята

Резкий ментоловый запах мяты сбивает тлю — она не может найти нужное растение из-за сильного аромата. Однако мяту нельзя сажать в открытый грунт рядом с грядкой, потому что она быстро разрастается и заглушает соседей. Лучше вкопать ее прямо в горшке или посадить в трубу из пластика, вдавленную в землю.

5. Настурция

Это так называемое растение-ловушка. Тля предпочитает настурцию многим другим культурам и переключается на нее, оставляя огурцы в покое. Несколько кустов по краям грядки примут весь удар на себя. Когда настурция покрывается тлей, ее срезают и уничтожают вместе с вредителем.

Напоследок подчеркнем, что все эти растения работают как профилактика, а не как лечение. Если тля уже появилась на огурцах, соседи по грядке не справятся — нужна обработка. Совместные посадки закладывают до того, как началась проблема.

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