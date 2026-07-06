Что посадить рядом с огурцами для отпугивания тли

Тля способна уничтожить урожай огурцов за несколько дней. Однако ее появление легко предотвратить, не используя химию. Для этого нужно посадить рядом с огурцами определенные растения. Подробнее — в материале «Рамблера».

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Принцип совместных посадок основан на двух механизмах. Первый — запах. Резкие эфирные масла некоторых растений сбивают тлю с курса: она просто не находит нужный запах среди сильных чужих ароматов.

Второй — привлечение хищников. Ряд растений притягивает насекомых, которые питаются тлей: божьих коровок, златоглазок, наездников. Они легко справятся с вредителем без вашего участия.

1. Бархатцы

Эти цветы выделяют в почву и воздух вещества с резким запахом, который отпугивает тлю и других вредителей. Их сажают по периметру грядки с огурцами или в промежутках между растениями. Дополнительный плюс — бархатцы подавляют нематод в почве и цветут до самых заморозков.

2. Укроп

Укроп в стадии цветения — магнит для полезных насекомых. Его зонтики привлекают на участок хищных ос, златоглазок и, главное, божьих коровок, для которых тля — основная пища. Важный нюанс: сажать укроп нужно на небольшом расстоянии от огурцов, так как его молодые кусты конкурируют с огурцами за питание.

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3. Чеснок

Сильный запах серосодержащих соединений чеснока действует на тлю как репеллент. Его сажают между кустами огурцов или по краю грядки. Некоторые дачники практикуют более простой вариант — раскладывают срезанные перья чеснока прямо под плетями огурцов в разгар сезона.

4. Мята

Резкий ментоловый запах мяты сбивает тлю — она не может найти нужное растение из-за сильного аромата. Однако мяту нельзя сажать в открытый грунт рядом с грядкой, потому что она быстро разрастается и заглушает соседей. Лучше вкопать ее прямо в горшке или посадить в трубу из пластика, вдавленную в землю.

5. Настурция

Это так называемое растение-ловушка. Тля предпочитает настурцию многим другим культурам и переключается на нее, оставляя огурцы в покое. Несколько кустов по краям грядки примут весь удар на себя. Когда настурция покрывается тлей, ее срезают и уничтожают вместе с вредителем.

Напоследок подчеркнем, что все эти растения работают как профилактика, а не как лечение. Если тля уже появилась на огурцах, соседи по грядке не справятся — нужна обработка. Совместные посадки закладывают до того, как началась проблема.

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