Овощной вопрос: как поддержать огород в жару

Овощные культуры уже начали приносить первые плоды на дачных участках столичного региона. В том, как правильно собирать урожай и ухаживать за огородом во время сезона, разбиралась Москва 24.

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Битва за урожай?

Первый урожай овощных культур появляется в Московской области уже в начале июля, и с этого момента земля плодоносит вплоть до конца августа, рассказала Москве 24 председатель Профсоюза садоводов России Людмила Голосова.

Чтобы не повредить кусты во время сбора, урожай следует снимать очень аккуратно, предупредила она.

«Овощ срезают ножницами у самого основания, поддерживая его второй рукой. При резких рывках можно вырвать ветви с еще не созревшими завязями или цветами. Это прямой путь к снижению урожая», – сказала она.

Агроном Владимир Викулов добавил, что еще одна важная задача сейчас – защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги и питательных веществ.

«В тепличных конструкциях критически важно организовать максимальное проветривание. При отсутствии эффективной вентиляции часть покрытия целесообразно временно снять. Идеальный температурный предел внутри укрытия составляет 30 градусов. Превышение этой отметки приводит к необратимой потере урожая. Если открытие фрамуг не решает проблему охлаждения, то требуется установка дополнительного вентилятора на входе или выходе сооружения», – подчеркнул он.

Частоту полива следует жестко контролировать. Ежедневное увлажнение верхнего слоя неэффективно: оптимально проводить процедуру в среднем раз в неделю, промачивая землю на глубину 20–30 сантиметров.

«Частое поверхностное орошение вредно, поскольку культурам помимо воды жизненно необходим кислород. Переувлажнение вытесняет воздух из пор, вызывая удушье корней и последующую гибель посадок. Температура жидкости также имеет принципиальное значение. Использование ледяной водопроводной, артезианской или колодезной воды с температурой 4–10 градусов вызывает у культур сильнейший температурный шок. Жидкость должна быть отстоянной, вносить ее лучше утром или вечером. Допустимая разница между температурой среды и воды составляет 10–15 градусов в меньшую сторону: например, при уличных 30 градусах жидкость может иметь показатель 15–20 градусов».

Специалист также напомнил, что внешний вид растений – один из главных показателей их состояния. Темно-зеленая листва, активный рост и обильное цветение свидетельствуют о том, что культура здорова. В свою очередь, пожелтевшие нижние листья чаще всего говорят о недостатке азота.

«Существуют три основных способа внесения удобрений. Внекорневая подкормка, то есть опрыскивание раствором, дает самый быстрый эффект – буквально в течение нескольких дней. Также полив под корень питательным раствором – простой и распространенный метод. Наконец, основной способ – осенняя подготовка почвы с заделкой органики (компост, торф) и дополнительным внесением минеральных удобрений в лунки или под перекопку. В любительском овощеводстве органика остается основой, поскольку она кардинально повышает плодородие и обеспечивает питание на долгие годы», – отметил Викулов.

Работа на будущее

После завершающего этапа сбора в этом сезоне грядки нужно будет облагородить: тщательно убрать все растительные остатки – ботву, сорняки и корни, поскольку они являются главным источником инфекций. Из теплицы также необходимо убрать инвентарь, подвязочный материал, ящики – на всем этом могут зимовать вредители и возбудители болезней, отметила Людмила Голосова.

Помимо этого, для оздоровления почвы эффективно посеять сидераты: горчицу, фацелию или рожь. Они не только улучшают структуру, но и подавляют патогены. Кроме того, для восстановления плодородия стоит обязательно удобрить землю: это может быть компост, перегной, торф, а также минеральные добавки, уточнила эксперт.

«Некоторые садоводы, которые высаживают культуры в теплицах, в конце сезона моют и дезинфицируют их. Однако при поливе пространство и так очищается, поэтому данный пункт остается на усмотрение владельца».

Голосова подчеркнула, что на зиму теплицу обязательно нужно укреплять, чтобы она выдержала снеговую нагрузку.

«Закругленные конструкции часто не выдерживают обильных осадков – после снежной зимы в Подмосковье многие остались без теплиц и вынуждены были строить новые», – рассказала она.

Также специалист уточнила, что теплицы стоит выбирать или возводить именно с двускатной конструкцией крыши – это обеспечивает естественное схождение снега.

Помимо прочего, после сбора урожая Владимир Викулов рекомендовал по возможности чередовать культуры на грядках – например, в теплице томаты с огурцами, а в открытом грунте применять трехпольный севооборот. То есть на одном из трех огородов не сажать два года подряд культуры из семейства пасленовых (томаты, картофель, перец, баклажаны). После сбора на это место вносят органику и высаживают, например, капусту, заключил он.