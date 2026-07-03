Три породы собак, которые отлично подходят для жизни в квартире

Как сообщает ИА Stavropol.Media, кинологи выделили три породы собак, которые идеально подходят для квартирной жизни. Главные критерии – тишина и отсутствие запаха.

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Басенджи – собака, которая почти не лает, а издаёт звуки, похожие на йодль. Они чистоплотны, вылизывают себя как кошки, и у них практически нет специфического запаха. Шерсть короткая, линька минимальная.

Пудель – одна из самых умных пород, быстро учится командам. Их кудрявая шерсть устроена как человеческий волос, почти не имеет запаха и не вызывает аллергии. Требует регулярного ухода – расчёсывания и стрижки.

Бишон фризе – маленькая кудрявая собачка, похожая на плюшевую игрушку. Не линяют, считаются гипоаллергенными, спокойны, редко лают без причины.

Кинологи напоминают: даже самая спокойная порода требует внимания и прогулок.