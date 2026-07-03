Специалист ответил, сколько усов должно быть на морде здоровой кошки

На морде здоровой кошки для нормальной жизнедеятельности должно быть 24 уса. Об этом сообщил ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

© РИА Новости

Он уточнил, что усы выполняют функцию важнейшего органа чувств. Их повреждение или выпадение указывает на системные проблемы в организме, требующие срочного лечения.

«На морде кошки в норме располагается ровно 24 уса — по 12 с каждой стороны, они размещаются в четыре ряда. Это количество обязательно для полноценной жизни животного», — уточнил Уражевский в интервью «Абзацу».

Ветеринар подчеркнул, что если усы у кошки ломаются или выпадают, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту для проведения обследования.

Ранее в поселке Ростовка Омского района жители одной из многоэтажек стали бить тревогу: по их словам, одна из семей годами проявляет пугающую жестокость к питомцам.