Специалист ответил, сколько усов должно быть на морде здоровой кошки

Специалист раскрыл, сколько усов должно быть на морде здоровой кошки
На морде здоровой кошки для нормальной жизнедеятельности должно быть 24 уса. Об этом сообщил ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.
Он уточнил, что усы выполняют функцию важнейшего органа чувств. Их повреждение или выпадение указывает на системные проблемы в организме, требующие срочного лечения.
«На морде кошки в норме располагается ровно 24 уса — по 12 с каждой стороны, они размещаются в четыре ряда. Это количество обязательно для полноценной жизни животного», — уточнил Уражевский в интервью «Абзацу».
Ветеринар подчеркнул, что если усы у кошки ломаются или выпадают, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту для проведения обследования.
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