Ветеринар рассказал, какие продукты на столе могут навредить кошкам

Многие считают, что кошки интуитивно понимают, что можно есть, а что нет. Однако на практике питомец может из любопытства попробовать продукты, которые для человека кажутся безобидными, но для животного могут стать причиной серьезного отравления. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал опытный ветеринар Петр Смирнов.

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Ветеринар отметил, что, хотя кошки обычно более разборчивы в еде по сравнению с собаками, полностью полагаться на их природные инстинкты нельзя. Молодые животные особенно любопытны и могут заинтересоваться кусочками мяса с приправами или остатками торта на столе. Всего несколько укусов могут привести к появлению симптомов отравления.

Одним из самых опасных продуктов для кошек, по словам Смирнова, являются лук и чеснок. Эти овощи содержат вещества, которые разрушают эритроциты и могут вызвать развитие анемии. Опасны не только свежие лук и чеснок, но и жареные, сушёные, а также порошок, который используется в приправах. Поэтому кошке категорически нельзя давать котлеты, жареное мясо, супы и другие блюда, содержащие эти продукты.

Еще одним опасным продуктом для кошек является шоколад. В нем содержится теобромин, который безопасен для человека, но у кошки может вызвать рвоту, судороги, нарушения сердечного ритма и даже к тяжёлые отравления. Поэтому в доме, где есть кошка, нельзя оставлять без присмотра десерты с какао, шоколадную выпечку и конфеты.

Хлеб и дрожжевая выпечка могут вызвать вздутие живота, брожение в кишечнике и расстройство пищеварения. Особенно опасно, если животное съест сырое дрожжевое тесто, которое будет увеличиваться в объёме уже в желудке.

Жирная пища и кости также могут представлять серьёзную угрозу для здоровья кошки. Жирное мясо перегружает поджелудочную железу и может вызвать панкреатит. Трубчатые куриные кости раскалываются на острые фрагменты и могут повредить пищевод или кишечник.

Миф о том, что все кошки любят молоко, давно не актуален. У большинства взрослых животных плохо усваивается лактоза, что может привести к вздутию живота, болям и диарее.

Если вы заметили, что кошка съела что-то запрещённое, не стоит ждать появления тяжёлых симптомов. Лучше сразу же связаться с ветеринаром и начать лечение. Ни в коем случае нельзя пытаться вызвать у кошки рвоту или давать ей лекарства, предназначенные для людей.