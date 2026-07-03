Эксперт объяснил, как собаки спасают нас от стресса

2 июля отмечают День собак. По словам клинического психолога Станислава Самбурского, питомцы не только помогают справиться со стрессом, но и избавляют от чувства одиночества.

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Человек приходит с работы уставший, злой, все еще прокручивает в голове дневные конфликты. Рабочая ситуация уже закончилась, а психика продолжает ее «пережевывать». И тут дома его встречает собака. У нее нет вопросов и претензий. Она не оценивает, сколько ты зарабатываешь, не требует становиться лучше, не смотрит на тебя как на проект, который надо срочно улучшить. Она просто рада, — отметил эксперт.

Самбурский отметил, что в психологии даже есть специальный термин «корегуляция». Он означает, что человек успокаивается не усилием воли, а через контакт с другим живым существом. При постоянном контакте с собакой человеческий мозг вырабатывает окситоцин и эндорфины. Психолог подчеркнул, что даже кратковременный контакт с питомцем (поглаживание, небольшая прогулка) помогает значительно снизить негативные эмоции, передает Life.ru.

Кошки, наоборот, могут усилить чувство тревожности и беспокойства. Действительно ли кошки могут являться источником стресса у их владельцев, рассказал врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков в беседе с «Вечерней Москвой».