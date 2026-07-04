Почему пожилым людям стоит заводить чихуахуа

Собаки этой породы мало едят, обладают хорошим иммунитетом и не нуждаются в частых прогулках.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

«Чихуахуа — прекрасная порода, но иногда представители этой породы имеют не лучший характер. Они подходят для семьи, но иногда могут прикусывать детей. Порода прекрасная — и длинношёрстная, и гладкошёрстная. Характер может быть не лучшим, если собаку неправильно воспитывать. Любого щенка нужно адаптировать, социализировать. Чихуахуа мало ест, обладает хорошим иммунитетом, с ней можно путешествовать, она подходит для пожилых людей, для тех, кто не хочет много гулять и двигаться».

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