Владельцев собак предупредили об опасном сорняке

Заячий ячмень, известный также как мышиный ячмень или устюг, — это сорное растение, распространенное преимущественно на юге России, но встречающееся и в центральных регионах. К середине лета оно становится серьезной угрозой для собак. Об этом в интервью РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Он пояснил, что в июле–августе, когда трава подсыхает, колоски этого сорняка превращаются в острые зазубренные «гарпуны», которые стремительно проникают в ткани, вызывая тяжелые последствия.

По словам эксперта, чаще всего страдают уши: острые колосья легко попадают в слуховой проход, откуда извлечь их крайне сложно. Нередки случаи, когда устюг оказывается под веком собаки, вызывая серьезные проблемы с глазами. Часто растение застревает в межпальцевых промежутках.

Симптомы зависят от места поражения. Собака может трясти головой, тереться о пол или тереть морду лапами, отметил Голубев.

«Если заячий ячмень попадет в нос, собака может интенсивно чихать, вплоть до сильных кровяных выделений. Если сорняк поражает лапы, питомец может постоянно вылизываться и даже хромать», — сказал кинолог.

Специалист категорически не рекомендует пытаться удалить устюг самостоятельно. Единственно правильное решение — обращение к ветеринару для извлечения под седацией.

До этого Голубев назвал несколько простых правил, которые помогут защитить собаку в летний зной.

Чтобы помочь животному быстро охладиться, он посоветовал приложить прохладные полотенца к подушечкам лап, паху или подмышкам. При этом накрывать питомца мокрой тканью целиком не стоит — это, наоборот, усилит перегрев. Также важно избегать прогулок в пик солнечной активности с 11:00 до 17:00. Особенно опасно гулять по раскаленному асфальту и песку — это двойной удар по организму.