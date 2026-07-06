Фелинолог опроверг утверждение, что 24 вибрисса — признак здоровой кошки

Усы у животного могут выпадать по естественным причинам, во время линьки или становиться ломкими из-за нехватки витаминов.

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Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала ветеринарный врач Ангелина Сиротина.

«Это абсолютная неправда. Вибриссы могут иметь совершенно разное количество. Усы могут выпадать — это естественная смена идёт волос. На это обращать внимание особенно не стоит, говорить, что если не хватает одного или двух усов, именно поэтому она не является полностью здоровой. Также механически они могут утрачивать усы. Мамы-кошки откусывают усы котятам прям под ноль, для того чтобы котята не расползались. Усы могут обламываться, выпадать, когда какой-то авитоминоз, то есть нехватка каких-то витаминов. Это может просто давать ломкость усов, точно так же как у людей это провоцирует выпадение волос. Это также бывает в период линьки».

Ранее ветеринарный врач Владимир Уражевский рассказал изданию «Абзац», что у здоровой кошки должно быть 24 уса — по 12 с каждой стороны, размещенных в четыре ряда. Это количество вибриссов необходимо для нормальной жизнедеятельности животного, и любые отклонения могут указывать на проблемы со здоровьем, подчеркнул он.