Как обустроить уютное место на даче

Обустройство зоны отдыха на даче — это не просто расстановка мебели и возведение конструкций, а создание особого пространства, где можно расслабиться после работы и провести время с близкими. Предлагаем идеи для обустройства практичной и уютной зоны отдыха.

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Зона барбекю

Мангал — неизменный атрибут загородного отдыха, но его можно сделать не просто функциональным, а стильным. Выложите площадку плиткой, досками или гравием, обустройте кострище из кирпича или камня. Самый простой вариант — разместить вокруг мангала скамейки, стулья или декорированные пеньки. Организуйте место для хранения дров или угля. Чтобы создать уютную атмосферу повесьте гирлянды или фонари.

Патио

Патио (в переводе с испанского — «дворик») — это открытая площадка с мебелью для посиделок, чтения или чаепития. Его можно обустроить на крыльце или участке. Для этого вам понадобится удобная садовая мебель с мягкими подушками, столик, арка для создания тени, цветы в горшках и декоративное освещение.

Веранда

Это площадка под крышей, примыкающая к дому. Она может быть как открытой (идеальна для теплых дней), так и закрытой (подходит для прохладной погоды, защищает от дождя, пыли и насекомых). Установите здесь стол, кресла и кашпо с цветами.

Качели

Для уединенного чтения подойдет тихий уголок в глубине сада, в тени дерева. Если вы часто собираете гостей, разместите качели поближе к основной зоне отдыха. Для большой семьи выбирайте многоместные модели с широким сиденьем. Рядом можно установить столик для напитков или книг. Оформите пространство вокруг: посадите цветы, пустите по каркасу вьющиеся растения.

Гамак

Это идеальный выбор для тех, кто любит нежиться на свежем воздухе. Повесьте несколько штук рядом, чтобы отдыхать всей семьей или с друзьями. Лучше всего его разместить в укромном уголке в саду. Крепления гамака можно украсить гирляндами или лентами.

Пергола

Легкая конструкция перголы создает приятную полутень. Здесь можно установить обеденный стол или уголок с креслами. Также пергола станет отличной опорой для вьющихся растений. Для большего комфорта дополните постройку навесом или тканевым тентом.

Шатер

Шатер можно купить готовый или сделать его самостоятельно: каркас — из досок, ПВХ‑труб или металлических прутьев, покрытие — плотная ткань. Гирляндами обвейте каркас. Отличный вариант — флажковая лента. Это простой и бюджетный способ добавить цвета и уюта.

Декоративный пруд

Пруд — отличное место для пикников. Его можно создать и самому. Закопайте в землю широкое корыто или таз, оформите берег камнями или гравием, высадите суккуленты и добавьте искусственные лилии. Обустройте территорию рядом. Сделайте настил и поставьте лавку или кресло, можно проложить тропинку.

Беседка

Беседка — отличное место для встреч и чаепития. Разместите беседку так, чтобы открывался красивый вид на сад. Предусмотрите возможность подвести свет для вечерних посиделок. Внутри можно установить стол. Уютным дополнением станет кресло-качалка с пледом.

Кострище

Огонь создает особую атмосферу. Обустроить его очень просто. Выделите круглую площадку для безопасной дистанции между креслами и огнем, защитите зону от ветра. Не забудьте предусмотреть дровник. Важно использовать негорючее основание (плитку, камень, бетон, щебень или гравий). Рядом поставьте кресла для костровой зоны и напольные фонари.

Кинотеатр под открытым небом

Простой и эффектный вариант досуга: экран, проектор, удобные кресла, пледы и мягкий свет создадут незабываемую атмосферу без больших затрат. Но есть нюансы размещения, о которых важно помнить. Это ровная площадка, доступ к электричеству, защита техники от дождя. Когда эти вопросы решены, остается только поставить кресла-мешки и зажечь гирлянды.

Помните, атмосфера комфорта складывается из мелочей. Не забывайте украшать зону отдыха мягкими подушками и уютными пледами, кашпо с растениями, свечами или фонарями для вечернего освещения. Все это создаст уютную обстановку.