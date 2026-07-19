Дачный прием, который сэкономит часы прополки

На прополку у дачников обычно уходят целые выходные. Но есть простой прием, который избавляет от сорняков на весь сезон без химии, без лишних усилий и почти без затрат. Подробнее — в материале «Рамблера».

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Для реализации задумки понадобится картон. Его задача заключается в перекрытии доступа света к семенам и корням сорняков, так как без света растения просто не прорастают. При этом картон пропускает воду и воздух, не нарушая естественные процессы в почве.

По данным RHS, мульчирование картоном считается одним из наиболее эффективных способов подавления сорняков без применения химических гербицидов. Материал разлагается за сезон и попутно обогащает почву органикой.

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Есть еще один дополнительный бонус. Под картоном активно собираются дождевые черви. Они рыхлят землю и улучшают ее структуру сами по себе, без каких-либо усилий со стороны дачника.

Какой картон выбрать?

Подойдут обычные бурые коробки из магазинов. Важно, чтобы на картоне не было глянца, ламинированных поверхностей и цветных рисунков. При разложении такое покрытие выделяет вредные вещества, которые попадают прямо в почву. Перед укладкой нужно разобрать коробки на плоские листы и убрать все металлические скобки.

Как правильно укладывать?

Его укладывают прямо на землю между грядками, на пустые участки и вокруг кустов и деревьев. На грядках с рассадой картон тоже используют: вырезают отверстия под растения и укладывают вокруг. Особенно удобно под кабачками, тыквой и томатами.

Сначала прополите участок. Картон справляется только с новыми сорняками, но не с теми, что уже выросли. Землю предварительно обильно полейте. Влажная почва лучше работает в связке с картоном. Сорняки пробиваются именно через зазоры между листами, поэтому укладывайте их внахлест с перекрытием не менее 15–20 сантиметров. Сверху обязательно насыпьте слой мульчи толщиной от пяти сантиметров. Подойдут опилки, солома, скошенная трава или компост. Мульча удержит картон на месте и не даст ему пересохнуть.

Сколько держится эффект?

Одного слоя картона хватает на один сезон. К осени он полностью перегнивает. Некоторые дачники специально укладывают картон на грядки после уборки урожая. За зиму он перепревает, и весной остается рыхлая удобренная земля, уже готовая к посадке.

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