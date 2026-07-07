Юрист объяснил правила содержания животных на даче

Юрист Елена Рудакова рассказала, что в Московской области содержание сельскохозяйственных животных на дачных участках зависит от типа земли, вида животных и соблюдения санитарных норм.

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В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она отметила, что полного запрета на животных нет, однако на садовых и огородных участках нельзя разводить коров, быков, коз, свиней, овец и лошадей. Для этого нужен другой правовой статус земли, например участок для ведения личного подсобного хозяйства.

По словам юриста, кур, уток, гусей, индеек и кроликов держать можно, но только для собственных нужд, без коммерческой продажи мяса или яиц. При этом нужно соблюдать ветеринарные и санитарные правила.

Рудакова уточнила, что курятник должен находиться не менее чем в четырёх метрах от границы соседнего участка, от 12 метров от дома соседа и от восьми метров от колодца. Также нельзя допускать шум, запахи и выгул животных за пределами участка.

При нарушениях соседи могут пожаловаться в надзорные органы или суд.

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