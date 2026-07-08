Как правильно защитить питомца от укусов клеща

Часто люди допускают несколько ошибок при защите питомцев от укуса клеща: ошейник от клещей снимают на время или неправильно носят, капли от клещей используют слишком редко, а спреи используют как основную защиту, — об этом «Газете.Ru» рассказал доктор ветеринарных наук, доцент, заведующий кафедрой паразитологии им. В.Л. Якимова СПбГУВМ Юрий Кузнецов.

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«Начнем с самых популярных у населения инсектоакарицидных капель, которые можно купить в любой ветаптеке или зоомагазине. Их наносят двумя способами — spot-on (на холку) или pur-on (вдоль позвоночного столба). Важно раздвинуть шерсть животного и вылить все содержимое пипетки на кожу животного, втирать раствор при этом не нужно, действующее вещество само распределяется по кожному салу, создавая защитный слой по всей поверхности тела. Также важно точно знать вес животного, чтобы правильно рассчитать дозу и тем самым не навредить животному. В моей практике были нерадивые хозяева, которые не прочитали инструкцию и содержимое пипетки влили в рот собаке, животное могло погибнуть, если бы мы вовремя не оказали неотложную помощь», — поделился специалист.

Самая распространенная ошибка — нерегулярность. Владелец вспомнил в мае, потом в августе: в промежутке животное не защищено, хотя хозяин искренне убежден, что он «обрабатывает».

«Также важно помнить, что препараты на основе пиретроидов нельзя использовать кошкам — это вещество не выводится из их организма и приводит к гибели животного, а препараты на основе макроциклических лактонов нельзя собакам с MDR-1 мутацией гена (породы: все овчарки и их помеси, шелти, колли, бобтейлы и уипппеты). Ошейники с полимерной матрицей работают по принципу медленного контролируемого высвобождения. Клинические данные показывают снижение числа клещей более чем на 90%, блох — более чем на 95% при правильном ношении. "Правильное" — это плотное прилегание: между ошейником и шеей должны свободно проходить два пальца, не больше. Если ошейник болтается, то активные вещества не распределяются по шерсти, и эффективность резко падает», — рассказал врач.

Спреи можно использовать перед походом в лес разумно — как дополнительный барьер, но строить на нем защиту нельзя.

«Жевательные таблетки на основе изоксазолинов — это средства с системным действием. Препарат всасывается в кровь и циркулирует по ней в течение как минимум от 4 до 12 недель; паразит получает смертельную дозу при укусе. Так что прикрепившиеся к телу животного клещи все равно будут! Это не значит, что препарат не работает! Для активных собак, живущих в условиях высокого риска, это часто оптимальный выбор», — объяснил специалист.

Оптимальная схема — это сочетание различных способов обработки животных и регулярная дегельминтизация по графику, составленному с врачом.