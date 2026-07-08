Зоопсихолог рассказал, как предсказать погоду по питомцу

Домашние животные могут «предсказать» погоду: кошки перед дождем начинают чувствовать вялость и много спят, а собаки воют. Об этом рассказала зоозащитница и зоопсихолог Оксана Петрова.

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Кошки очень чувствительны к перемене погоды. Чаще всего они начинают больше спать перед изменениями. Если, например, ожидается сильное похолодание, они сворачиваются клубочком и прячут лапку. А собаки иначе реагируют на магнитные бури и другие природные явления — они становятся беспокойными. Собаки могут начинать подвывать. И делают они это не потому, что хотят, а потому, что чувствуют приближающийся дождь, — пояснила специалист.

При этом Петрова подчеркнула, что каждый питомец индивидуален: кто-то совсем не реагирует на погодные изменения, а кто-то чувствует перемены очень остро, передает Life.ru.

Для летних прогулок с питомцами лучше всего подойдут большие зеленые зоны с естественной тенью, лесными тропами и доступом к воде. Они помогут укрыться от жары и комфортно провести время на природе. Где гулять в Москве и Подмосковье, рассказали «Вечерней Москве» эксперты компании — производителя натуральных рационов SUPERPET.