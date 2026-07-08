Какие продукты с грядки опасны для кошек и собак

Ряд популярных продуктов с грядки могут навредить питомцам, рассказала в беседе с RT ветврач Елена Фроленко.

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По её словам, лук и чеснок содержат соединения серы, разрушающие эритроциты и вызывающие тяжёлую анемию, а потому опасны для питомцев в любом виде.

«Отравление луком и чесноком может развиваться постепенно. У питомца появляются слабость, бледность слизистых, учащённое дыхание, снижение аппетита», — объяснила врач.

Зелёный картофель и картофельная ботва, в свою очередь, содержат соланин — токсичное вещество, которое вызывает серьёзное отравление, предупредила эксперт компании — производителя натуральных рационов SUPERPET Фроленко.

Она подчеркнула, что опаснее всего именно зелёные части растения.

«После их поедания возможны рвота, диарея, нарушение координации движений, расширение зрачков и угнетение нервной системы», — поделилась Фроленко.

Листья ревеня содержат большое количество оксалатов, которые при попадании в организм могут нарушать работу почек и вызывать снижение уровня кальция в крови.

«Особенно опасны большие количества листьев ревеня для кошек и собак небольшого размера», — отметила специалист.

Томаты и томатная ботва (особенно зелёные плоды, стебли и листья) содержат соланин и томатин — их регулярное потребление может привести к расстройству пищеварения, слабости и неврологическим симптомам, продолжила ветврач.

Кроме того, небезобидны для питомцев виноград и садовый крыжовник.

«Виноград и изюм способны вызывать тяжёлую острую почечную недостаточность у собак. Причём опасная доза индивидуальна: иногда серьёзное отравление развивается даже после нескольких ягод», — подчеркнула собеседница RT.

Большое количество крыжовника, особенно неспелых ягод, вызывает расстройство ЖКТ, диарею, рвоту и повышенное вздутие, заключила Фроленко.

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