Дизайнер рассказал, как грамотно оформить гардеробную зону

При оформлении гардеробной зоны нужно учитывать образ жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказала интерьерный эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами и архитекторами ателье мебели Mr.DOORS Вероника Антелава.

«Первое, с чего стоит начать, при продумывании зоны гардеробной — анализ личного образа жизни и бытовых потребностей. Количество вещей, тип одежды, включая сезонную, аксессуаров и обуви определяют конфигурацию гардеробной», — заявила эксперт.

Антелава отметила, что, если у хозяев много вещей, которые должны храниться вертикально, необходимо предусмотреть больше секций с высокой штангой. Если же преобладает повседневная одежда — важнее полки и выдвижные ящики.

Второй важный момент, по ее словам, — зонирование.

«Гардеробная должна быть разделена на функциональные блоки: верхняя одежда, повседневные вещи, обувь, аксессуары и так далее. Довольно распространенная ошибка — это хаотичное расположение вещей из разных категорий. Это не только усложняет их поиск, но и создает визуальный шум», — объяснила дизайнер.

По словам эксперта, также не стоит забывать, что верхние ярусы подходят для редко используемых вещей или сезонных. Средний уровень — зона ежедневного доступа, здесь должны находиться самые востребованные предметы. Нижние секции удобно отдать под хранение обуви.