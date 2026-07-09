Дача у водоема: почему это не всегда лучший вариант

Дача у водоема — это «идеальный вариант», о котором мечтают многие. Красивый вид, отдых у воды, высокая ликвидность недвижимости. Кажется, что может быть лучше? Но прежде чем подписывать договор купли-продажи, стоит заглянуть в юридические тонкости.

© Magnific

Владельцы таких участков часто сталкиваются с сюрпризами, о которых не предупреждают риелторы и продавцы. Адвокат по земельным спорам и недвижимости Наталья Шалуба в беседе с WomanHit рассказала о подводных камнях загородной недвижимости у воды.

Невидимая граница, о которой важно знать

Главный риск при покупке дачи у воды — наличие водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы или береговой полосы общего пользования. Это не всегда означает, что участок нельзя купить или использовать, но режим его использования может быть существенно ограничен. Например, могут возникнуть сложности со строительством, размещением хозяйственных построек, подъездом к воде, обустройством берега, установкой забора или благоустройством территории. То, что вы планировали как райский уголок с собственной пристанью и беседкой у самой воды, может оказаться территорией, где строить вообще запрещено.

Пляж рядом, но он не ваш

Важно понимать, что покупатель не приобретает «личный подход к берегу» только потому, что участок расположен у воды. Вдоль многих водных объектов существует береговая полоса общего пользования, где граждане вправе проходить и находиться. Это закреплено в законодательстве, и игнорировать этот факт не получится. Поэтому ситуация, когда собственник рассчитывает закрыть доступ к воде забором, может привести к серьезным конфликтам с соседями, администрацией или надзорными органами. Представьте, вы вложили деньги в участок, построили дом, поставили забор, а потом выясняется, что часть вашей территории — это общественная зона, и забор придется снести. Искренне обидно, но закон на стороне тех, кто хочет пройти к воде.

Границы, которые не совпадают с реальностью

Отдельный риск — несовпадение фактических и юридических границ. На практике встречаются случаи, когда участок частично расположен в зоне ограничений, пересекается с береговой линией, фактически «захватывает» часть береговой полосы либо сформирован с ошибками. Это может повлечь требования об устранении нарушений, демонтаже ограждений, изменении границ участка или невозможности реализовать планы по строительству. Вы можете купить участок, получить выписку из ЕГРН, где все чисто, а потом обнаружить, что часть вашего участка юридически принадлежит государству.

Стоит добавить, что не все границы водных объектов являются установленными, поэтому сведения об ограничениях могут отсутствовать в ЕГРН. В такой ситуации собственник может столкнуться с проблемами после их установления. Например, в Щелковском районе после установления границ водного объекта Прокуратурой были изъяты земельные участки, входящие в береговую полосу. Собственники просто потеряли свою недвижимость. И таких случаев, к сожалению, немало.

Что нужно проверить перед покупкой

«Перед покупкой дачи у водоема необходимо провести тщательную проверку. Не ограничивайтесь только выпиской из ЕГРН — это лишь вершина айсберга. Обязательно изучите градостроительные ограничения и узнайте, какие зоны с особыми условиями использования территории проходят по вашему участку или рядом с ним. Внимательно ознакомьтесь с правилами землепользования и застройки вашего муниципалитета — в них прописано, что можно строить, а что категорически запрещено», — советует адвокат.

Крайне важно уточнить наличие водоохранных и прибрежных зон. Эта информация есть в публичных кадастровых картах и в местной администрации. Проверьте фактическое положение участка на местности. Не верьте словам продавца. Съездите, посмотрите, где проходят границы, где береговая линия, есть ли свободный доступ к воде. Если рядом есть водоем, стоит уточнить информацию о нем подробно: какой у него статус, установлены ли его границы, есть ли официальные сведения о водоохранной зоне.

Дача у воды — это действительно мечта. Но перед ее покупкой стоит снять розовые очки. Не пренебрегайте юридической проверкой, не верьте на слово продавцам и риелторам. Вложив время в изучение документов, вы сбережете нервы и деньги. Помните: красивый вид у воды не стоит того, чтобы потом потерять все из-за бюрократических нюансов.