Агроном объяснил причины появления кривых огурцов

Агроном Елена Шелбогашева уверена, что большинство проблем кроется в неправильном поливе. По её словам, новички часто либо заливают грядки, либо забывают про них, а ведь огурцы крайне чувствительны к влаге.

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В жару поливать растения нужно через день, строго тёплой водой, которая прогрелась на солнце. Холодная вода из скважины — это стресс для куста, рассказала специалист изданию kuzbass.aif.ru

Норма полива проста: до начала цветения нужно 5–7 литров на квадратный метр, а в период плодоношения — уже 8–12 литров. Вода должна идти прямо под корень, а не разлетаться по поверхности. Попадание влаги на листья в зной опасно — растения могут получить ожоги.

Если на кустах сплошной пустоцвет, а завязей нет, агроном поясняет, что дело чаще всего в неудачном сорте. Некоторые растения дают преимущественно мужские цветки. Прищипывать их или делать отводки почти бесполезно — результат будет тот же. Агроном рекомендует такие сорта высаживать не в теплице, а на улице, где за счет ветра опыление происходит лучше.

Кривые и «пузатые» плоды, похожие на лампочки, — это не болезнь, а сигнал о дефиците калия. Растение просто не справляется с нагрузкой, особенно если плети сильно выросли и питание до верхушек доходит с трудом. Чтобы исправить ситуацию, Елена Шелбогашева советует срочно внести калийную подкормку.

«Самый быстрый способ — опрыскать по листьям сернокислым калием: столовая ложка на 10 литров воды. Через неделю новые завязи пойдут уже правильной формы. Можно и под корень полить — 3–4 столовые ложки сульфата калия на ведро воды. А чтобы такого не было, осенью или весной хорошо бы внести в почву золу — стакан на квадратный метр, это и калий, и профилактика», — цитирует ее kuzbass.aif.ru

Вырастить огурцы реально даже на балконе, если он теплый и застекленный. Температура не должна опускаться ниже 18 градусов. Зимой растениям обязательно нужно досвечивание фитолампами. Для квартиры подходят компактные сорта вроде «Балконное чудо», «Апрельский» или «Вояж» — они не требуют опыления и дают урожай даже в небольших емкостях объемом 5–8 литров.