Как не спутать спячку домашних животных с их гибелью

Хомяки, хорьки, черепахи, змеи и ящерицы способны впадать в состояние, которое владельцы легко могут перепутать со смертью. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина.

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Ранее в Сети пользователи начали делиться историями о том, как когда-то спутали "спячку" хомяков с их гибелью. Однако, по словам эксперта, в домашних условиях эти питомцы в такое состояние не впадают – у них случается так называемое оцепенение.

Оно часто происходит на фоне плохого самочувствия при любых заболеваниях или когда за животным плохо ухаживают и ему не хватает корма. Учитывая, что у грызунов очень быстрый обмен веществ, из-за голода питомцы способны впасть еще и в гликемическую кому, пояснила ветеринар.

"Поэтому, заметив, что животное будто умерло, надо попытаться его согреть, положив, например, на теплую грелку, а еще дать немного сладкой воды. Если же питомца не вывести из оцепенения, через какое-то время он погибнет".

Среди домашних животных такое состояние бывает исключительно у хомяков. Зато хорьки способны очень глубоко спать: при этом их можно пытаться разбудить, но они никак не отреагируют. В норме здоровые хорьки могут спать 18–20 часов в сутки и делать в этом случае ничего не надо: они проснутся сами. Однако, если хозяин заметил общее ухудшение состояния, снижение активности и аппетита, это может быть тревожным сигналом, и тогда необходимо обратиться к специалисту, подчеркнула эксперт.

При этом черепахи, ящерицы и змеи действительно впадают в спячку. Первые могут сделать это, если температура в доме вдруг снизилась до плюс 5 градусов, вторые – при плюс 5–10 градусах, а третьи – при плюс 12–15. То есть достаточно оставить питомца в прохладной квартире возле открытого окна, и он уснет, особенно если его в последнее время еще и плохо кормили. В данном случае достаточно будет согреть рептилию, и она проснется.

"В ситуациях, когда владелец в панике и не понимает, что с животным, советую сразу осмотреть слизистые: если они розовые, значит, кровь циркулирует и все в порядке. Также можно проверить рефлекс роговицы: аккуратно дотронуться, например, ватной палочкой до уголка глаза. В норме, если зверь жив, должно произойти хоть какое-то движение".

И в целом стоит оценить состояние глаз: если они прозрачные, влажные, значит, ничего плохого не случилось, пояснила Кузина.

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