Как бороться с фитофторой на помидорах

Фитофтора томатов — грибок, который может уничтожить все растения на грядке, если вовремя не принять меры. Особенно велики риски в дождливое и прохладное лето, когда грибковые инфекции развиваются наиболее активно. Возбудитель заболевания распространяется молниеносно, и уже при первых признаках болезни важно начать лечение, чтобы спасти растения. Откуда берется фитофтора, как ее предотвратить и чем обработать помидоры, чтобы избавиться от инфекции, — в материале «Ленты.ру».

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Что такое фитофтора

Фитофтороз — грибковое заболевание, которое вызывается микроорганизмами Phytophthora. Их название происходит от греческих слов «фито» и «фтора», что буквально означает «разрушитель растений». Это заболевание способно уничтожить урожай томатов, баклажанов, картофеля, перца и других пасленовых культур за считаные дни. Особенно страдают от фитофторы помидоры — эта болезнь может погубить не только плоды, но и сами растения.

Фитофтора — это не отдельный грибок, а целая группа микроорганизмов, насчитывающая более сотни видов. Некоторые из них могут поражать не только растения, но и, например, домашнюю утварь и одежду. Однако для человека и животных фитофтора не опасна.

Фото: Лента.ру

Как проявляется фитофтора

Споры фитофторы могут долгое время сохраняться в почве, на садовом инвентаре, стенах теплиц и даже на одежде. Если вы работали на зараженном участке, то можете случайно перенести споры на здоровые растения. Грибок также может находиться в семенах или рассаде, поэтому важно выбирать качественный посадочный материал.

Фитофтора может поразить растение очень быстро. Болезнь томатов обычно начинается с нижних листьев, постепенно поднимается вверх и добирается до плодов. От появления первых коричневых пятен на листьях до полной гибели растения может пройти всего две недели.

На обратной стороне листьев можно заметить белый налет — это споры грибка, которые быстро распространяются.

Помидоры, пораженные фитофторой, покрываются темными пятнами. Эти пятна быстро увеличиваются, листья засыхают и осыпаются, а стебли и плоды начинают гнить. Если не принять меры, растение погибнет за несколько дней. Особенно обидно, когда болезнь поражает уже созревающие плоды — они становятся непригодными для употребления в пищу.

Фото: Лента.ру

Почему появляется фитофтора

Фитофтора любит влажность и прохладу. Идеальные условия для ее развития — температура около 20 градусов Цельсия и влажность выше 76 процентов. Именно поэтому вспышки фитофтороза чаще всего случаются во второй половине лета, когда ночи становятся холодными, а утром выпадает роса. Дожди также способствуют распространению болезни, так как споры грибка могут находиться в почве и вместе с брызгами воды попадать на растения.

Кроме погодных условий, есть и другие причины появления фитофторы:

Неправильный полив. Если поливать помидоры из шланга с сильной струей, вода попадает на листья и создает идеальные условия для развития грибка.

Густая посадка. Когда растения посажены слишком близко друг к другу, воздух плохо циркулирует и влага дольше сохраняется на листьях.

Соседство с картофелем. Фитофтора часто сначала поражает картофель, а затем перекидывается на томаты.

Переизбыток азота в почве. Излишнее количество азотных удобрений делает растения более уязвимыми к болезням.

Как бороться с фитофторой

Фото: Лента.ру

Химические препараты

Для борьбы с фитофторой используются химические препараты, которые не только лечат помидоры, но и предотвращают заражение. Среди наиболее эффективных средств — «Ордан» и «Ревус». Эти препараты разработаны специально для борьбы с фитофторозом и другими грибковыми заболеваниями пасленовых культур.

«Ордан»

Двухкомпонентный препарат, действующее вещество — хлорокись меди и цимоксанил. Каждый из компонентов имеет свой механизм действия, что обеспечивает комплексный эффект. Препарат сочетает в себе защитные, профилактические и лечебные свойства.

Особенности препарата:

не вызывает привыкания у возбудителей фитофторы;

эффективен не только против фитофтороза, но и других грибковых заболеваний пасленовых культур;

можно использовать как для профилактики, так и для лечения уже зараженных растений.

Как применять:

На открытом грунте: 25 граммов препарата разводят в пяти литрах воды. Этого объема хватит для опрыскивания 100 квадратных метров. Срок до сбора урожая после обработки — не менее пяти дней.

В теплицах: 25 граммов препарата разводят в восьми литрах воды. Срок до сбора урожая сокращается до трех дней.

Обработку проводят с интервалом 7-10 дней.

Фото: Лента.ру

«Ревус»

Специализированный препарат от фитофторы. Его действующее вещество — мандипропамид — обеспечивает длительный защитный эффект и не смывается дождем.

Особенности препарата:

защищает растения на протяжении длительного времени даже в условиях высокой влажности;

не только предотвращает заражение, но и лечит уже пораженные растения, останавливая развитие болезни;

не вредит плодам, а, наоборот, способствует улучшению их качества.

Как применять:

Три миллилитра препарата развести в 2,5 литра воды. Этого объема хватит для обработки 50 квадратных метров. Проводят два-четыре опрыскивания томатов за сезон, в зависимости от степени заражения.

Для борьбы с фитофторой можно использовать и другие средства:

«Консенто» — комплексный препарат для профилактики и лечения фитофтороза;

«Купролюкс» — содержит медь, эффективен против широкого спектра грибковых заболеваний;

«ОксиХОМ» — комбинированный препарат на основе меди и оксадиксила;

«Фитоспорин-М» — биопрепарат, который можно использовать в качестве альтернативы химическим средствам.

Рекомендации по использованию химических средств

Чередование препаратов. Чтобы избежать привыкания возбудителей фитофторы к действующим веществам, рекомендуется чередовать препараты с разным составом.

Соблюдение сроков. После обработки химическими средствами необходимо выдерживать указанный в инструкции срок до сбора урожая (обычно 3-14 дней).

Удаление пораженных частей растений. Перед обработкой следует удалить все зараженные листья и плоды, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.

Обработка в подходящее время. Опрыскивание лучше проводить рано утром или вечером, чтобы избежать ожогов листьев под воздействием солнечных лучей.

Фото: Лента.ру

Народные способы борьбы

На ранних стадиях с фитофторой можно справиться с помощью народных средств. Эти топ-10 методов безопасны для растений и будущего урожая и доступны каждому огороднику.

Чесночный настой с марганцовкой — чеснок обладает антисептическими свойствами, которые помогают бороться с грибковыми заболеваниями. 100 граммов чеснока измельчают, заливают стаканом воды и настаивают сутки. Настой процеживают, разводят в 10 литрах воды и добавляют один грамм марганцовки. Растения опрыскивают каждые 10–14 дней.

Солевой раствор — соль создает на листьях защитную пленку, которая препятствует проникновению спор фитофторы. Один стакан поваренной соли растворяют в 10 литрах воды. Кусты томатов опрыскивают после дождей или при первых признаках заболевания.

Молочный раствор с йодом — молочные продукты содержат полезные бактерии, подавляющие развитие фитофторы, а йод усиливает антисептический эффект. Один литр молока или сыворотки разводят в 10 литрах воды, добавляют 10-15 капель йода. Растения опрыскивают раз в 10-14 дней для профилактики.

Древесная зола — зола не только борется с фитофторой, но и обогащает почву калием и фосфором. Просеянную золу рассыпают между рядами томатов. Для опрыскивания готовят зольный раствор: один стакан золы заливают двумя литрами воды, кипятят 30 минут, процеживают и разводят в 10 литрах воды.

Кефирный раствор — кисломолочные продукты создают неблагоприятную среду для развития грибка. Один литр перебродившего кефира разводят в 10 литрах воды. Растения опрыскивают каждые 7-10 дней.

Йодный раствор — йод — мощный антисептик, который помогает бороться с фитофторой и укрепляет иммунитет растений. Один литр молока или сыворотки смешивают с девятью литрами воды, добавляют 20 капель йода пятипроцентной концентрации. Томаты опрыскивают каждые 10-12 дней.

Медная проволока — медь подавляет развитие фитофторы и улучшает усвоение растениями питательных веществ. Корни рассады обматывают медной проволокой перед высадкой или аккуратно прокалывают стебель растения проволокой на высоте 5-7 сантиметров от земли.

Дрожжевой раствор — дрожжи содержат полезные микроорганизмы, которые подавляют развитие грибка. 100 граммов живых дрожжей растворяют в 10 литрах воды. Растения поливают под корень или опрыскивают листья.

Настой золы с мылом — мыло помогает раствору лучше прилипать к листьям, усиливая защитный эффект. 0,5 ведра золы заливают 10 литрами воды, настаивают 5-7 дней, периодически помешивая. Настой процеживают, добавляют 30 граммов хозяйственного мыла. Растения опрыскивают каждые две недели.

Содовый раствор — сода создает щелочную среду, которая препятствует развитию фитофторы. Три столовые ложки соды растворяют в 10 литрах воды, добавляют одну столовую ложку жидкого мыла. Растения опрыскивают раз в 7-10 дней.

Профилактические меры борьбы с фитофторозом

Фото: РИА Новости

Как и любое заболевание, фитофтороз проще предотвратить, чем лечить. Вот основные рекомендации, которые помогут защитить томаты от фитофторы.