Как бороться с фитофторой на помидорах

Фитофтора на помидорах: как бороться, чем лечить растения, чем обработать для профилактики
Фитофтора томатов — грибок, который может уничтожить все растения на грядке, если вовремя не принять меры. Особенно велики риски в дождливое и прохладное лето, когда грибковые инфекции развиваются наиболее активно. Возбудитель заболевания распространяется молниеносно, и уже при первых признаках болезни важно начать лечение, чтобы спасти растения. Откуда берется фитофтора, как ее предотвратить и чем обработать помидоры, чтобы избавиться от инфекции, — в материале «Ленты.ру».
Что такое фитофтора
Фитофтороз — грибковое заболевание, которое вызывается микроорганизмами Phytophthora. Их название происходит от греческих слов «фито» и «фтора», что буквально означает «разрушитель растений». Это заболевание способно уничтожить урожай томатов, баклажанов, картофеля, перца и других пасленовых культур за считаные дни. Особенно страдают от фитофторы помидоры — эта болезнь может погубить не только плоды, но и сами растения.
Фитофтора — это не отдельный грибок, а целая группа микроорганизмов, насчитывающая более сотни видов. Некоторые из них могут поражать не только растения, но и, например, домашнюю утварь и одежду. Однако для человека и животных фитофтора не опасна.
Фото: Лента.ру
Как проявляется фитофтора
Споры фитофторы могут долгое время сохраняться в почве, на садовом инвентаре, стенах теплиц и даже на одежде. Если вы работали на зараженном участке, то можете случайно перенести споры на здоровые растения. Грибок также может находиться в семенах или рассаде, поэтому важно выбирать качественный посадочный материал.
Фитофтора может поразить растение очень быстро. Болезнь томатов обычно начинается с нижних листьев, постепенно поднимается вверх и добирается до плодов. От появления первых коричневых пятен на листьях до полной гибели растения может пройти всего две недели.
На обратной стороне листьев можно заметить белый налет — это споры грибка, которые быстро распространяются.
Помидоры, пораженные фитофторой, покрываются темными пятнами. Эти пятна быстро увеличиваются, листья засыхают и осыпаются, а стебли и плоды начинают гнить. Если не принять меры, растение погибнет за несколько дней. Особенно обидно, когда болезнь поражает уже созревающие плоды — они становятся непригодными для употребления в пищу.
Фото: Лента.ру
Почему появляется фитофтора
Фитофтора любит влажность и прохладу. Идеальные условия для ее развития — температура около 20 градусов Цельсия и влажность выше 76 процентов. Именно поэтому вспышки фитофтороза чаще всего случаются во второй половине лета, когда ночи становятся холодными, а утром выпадает роса. Дожди также способствуют распространению болезни, так как споры грибка могут находиться в почве и вместе с брызгами воды попадать на растения.
Кроме погодных условий, есть и другие причины появления фитофторы:
- Неправильный полив. Если поливать помидоры из шланга с сильной струей, вода попадает на листья и создает идеальные условия для развития грибка.
- Густая посадка. Когда растения посажены слишком близко друг к другу, воздух плохо циркулирует и влага дольше сохраняется на листьях.
- Соседство с картофелем. Фитофтора часто сначала поражает картофель, а затем перекидывается на томаты.
- Переизбыток азота в почве. Излишнее количество азотных удобрений делает растения более уязвимыми к болезням.
Как бороться с фитофторой
Фото: Лента.ру
Химические препараты
Для борьбы с фитофторой используются химические препараты, которые не только лечат помидоры, но и предотвращают заражение. Среди наиболее эффективных средств — «Ордан» и «Ревус». Эти препараты разработаны специально для борьбы с фитофторозом и другими грибковыми заболеваниями пасленовых культур.
«Ордан»
Двухкомпонентный препарат, действующее вещество — хлорокись меди и цимоксанил. Каждый из компонентов имеет свой механизм действия, что обеспечивает комплексный эффект. Препарат сочетает в себе защитные, профилактические и лечебные свойства.
Особенности препарата:
- не вызывает привыкания у возбудителей фитофторы;
- эффективен не только против фитофтороза, но и других грибковых заболеваний пасленовых культур;
- можно использовать как для профилактики, так и для лечения уже зараженных растений.
Как применять:
- На открытом грунте: 25 граммов препарата разводят в пяти литрах воды. Этого объема хватит для опрыскивания 100 квадратных метров. Срок до сбора урожая после обработки — не менее пяти дней.
- В теплицах: 25 граммов препарата разводят в восьми литрах воды. Срок до сбора урожая сокращается до трех дней.
Обработку проводят с интервалом 7-10 дней.
Фото: Лента.ру
«Ревус»
Специализированный препарат от фитофторы. Его действующее вещество — мандипропамид — обеспечивает длительный защитный эффект и не смывается дождем.
Особенности препарата:
- защищает растения на протяжении длительного времени даже в условиях высокой влажности;
- не только предотвращает заражение, но и лечит уже пораженные растения, останавливая развитие болезни;
- не вредит плодам, а, наоборот, способствует улучшению их качества.
Как применять:
Три миллилитра препарата развести в 2,5 литра воды. Этого объема хватит для обработки 50 квадратных метров. Проводят два-четыре опрыскивания томатов за сезон, в зависимости от степени заражения.
Для борьбы с фитофторой можно использовать и другие средства:
- «Консенто» — комплексный препарат для профилактики и лечения фитофтороза;
- «Купролюкс» — содержит медь, эффективен против широкого спектра грибковых заболеваний;
- «ОксиХОМ» — комбинированный препарат на основе меди и оксадиксила;
- «Фитоспорин-М» — биопрепарат, который можно использовать в качестве альтернативы химическим средствам.
Рекомендации по использованию химических средств
- Чередование препаратов. Чтобы избежать привыкания возбудителей фитофторы к действующим веществам, рекомендуется чередовать препараты с разным составом.
- Соблюдение сроков. После обработки химическими средствами необходимо выдерживать указанный в инструкции срок до сбора урожая (обычно 3-14 дней).
- Удаление пораженных частей растений. Перед обработкой следует удалить все зараженные листья и плоды, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.
- Обработка в подходящее время. Опрыскивание лучше проводить рано утром или вечером, чтобы избежать ожогов листьев под воздействием солнечных лучей.
Фото: Лента.ру
Народные способы борьбы
На ранних стадиях с фитофторой можно справиться с помощью народных средств. Эти топ-10 методов безопасны для растений и будущего урожая и доступны каждому огороднику.
- Чесночный настой с марганцовкой — чеснок обладает антисептическими свойствами, которые помогают бороться с грибковыми заболеваниями. 100 граммов чеснока измельчают, заливают стаканом воды и настаивают сутки. Настой процеживают, разводят в 10 литрах воды и добавляют один грамм марганцовки. Растения опрыскивают каждые 10–14 дней.
- Солевой раствор — соль создает на листьях защитную пленку, которая препятствует проникновению спор фитофторы. Один стакан поваренной соли растворяют в 10 литрах воды. Кусты томатов опрыскивают после дождей или при первых признаках заболевания.
- Молочный раствор с йодом — молочные продукты содержат полезные бактерии, подавляющие развитие фитофторы, а йод усиливает антисептический эффект. Один литр молока или сыворотки разводят в 10 литрах воды, добавляют 10-15 капель йода. Растения опрыскивают раз в 10-14 дней для профилактики.
- Древесная зола — зола не только борется с фитофторой, но и обогащает почву калием и фосфором. Просеянную золу рассыпают между рядами томатов. Для опрыскивания готовят зольный раствор: один стакан золы заливают двумя литрами воды, кипятят 30 минут, процеживают и разводят в 10 литрах воды.
- Кефирный раствор — кисломолочные продукты создают неблагоприятную среду для развития грибка. Один литр перебродившего кефира разводят в 10 литрах воды. Растения опрыскивают каждые 7-10 дней.
- Йодный раствор — йод — мощный антисептик, который помогает бороться с фитофторой и укрепляет иммунитет растений. Один литр молока или сыворотки смешивают с девятью литрами воды, добавляют 20 капель йода пятипроцентной концентрации. Томаты опрыскивают каждые 10-12 дней.
- Медная проволока — медь подавляет развитие фитофторы и улучшает усвоение растениями питательных веществ. Корни рассады обматывают медной проволокой перед высадкой или аккуратно прокалывают стебель растения проволокой на высоте 5-7 сантиметров от земли.
- Дрожжевой раствор — дрожжи содержат полезные микроорганизмы, которые подавляют развитие грибка. 100 граммов живых дрожжей растворяют в 10 литрах воды. Растения поливают под корень или опрыскивают листья.
- Настой золы с мылом — мыло помогает раствору лучше прилипать к листьям, усиливая защитный эффект. 0,5 ведра золы заливают 10 литрами воды, настаивают 5-7 дней, периодически помешивая. Настой процеживают, добавляют 30 граммов хозяйственного мыла. Растения опрыскивают каждые две недели.
- Содовый раствор — сода создает щелочную среду, которая препятствует развитию фитофторы. Три столовые ложки соды растворяют в 10 литрах воды, добавляют одну столовую ложку жидкого мыла. Растения опрыскивают раз в 7-10 дней.
Профилактические меры борьбы с фитофторозом
Фото: РИА Новости
Как и любое заболевание, фитофтороз проще предотвратить, чем лечить. Вот основные рекомендации, которые помогут защитить томаты от фитофторы.
- Выбирать сорта томатов, устойчивые к фитофторе. Селекционеры вывели множество таких сортов, например, «Жаворонок», «Царь» «Петр», «Баловень судьбы», «Де Барао», «Москвич», «Буян», «Кума».
- Использовать только проверенные семена и рассаду. Если качество семян вызывает сомнения, рекомендуется обработать их дезинфицирующими средствами перед посадкой.
- Не сажать томаты на одном и том же месте несколько лет подряд. Возвращать их на прежнее место рекомендуется не раньше чем через четыре года. Также следует избегать посадки томатов после картофеля, перца или баклажанов, так как эти культуры тоже подвержены фитофторе.
- Поливать томаты лучше утром, чтобы к вечеру почва успела подсохнуть. Следует избегать попадания воды на листья, так как это создает благоприятные условия для развития грибка. Рекомендуется использовать капельный полив или поливать растения под корень.
- Замульчировать грядки с томатами сеном, соломой или перепревшими опилками. Мульча не только предотвращает попадание спор фитофторы на растения с брызгами воды, но и создает благоприятную среду для полезных микроорганизмов, таких как сенная палочка, которая подавляет развитие грибка.
- При выращивании томатов в теплице важно регулярно проветривать ее, чтобы избежать застоя влажного воздуха. Конденсат на стенках теплицы создает идеальные условия для фитофторы.
- По мере роста томатов рекомендуется удалять нижние листья, особенно те, которые касаются почвы. Это улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск заражения. Также следует своевременно удалять пасынки и подвязывать кусты к опорам.
- Не следует сажать томаты слишком близко друг к другу. Густые посадки затрудняют испарение влаги и способствуют распространению болезни.
- Регулярно обрабатывать растения биопрепаратами, такими как «Фитоспорин». Он содержит полезные бактерии, которые подавляют развитие фитофторы. Обработку следует проводить каждые 10-14 дней, начиная с момента высадки рассады.
- Использовать подкормки для укрепления иммунитета растений. В июле и августе лучше применять удобрения с высоким содержанием калия и фосфора, которые повышают устойчивость томатов к болезням. Азотные удобрения в этот период рекомендуется исключить, так как они делают растения более уязвимыми.
- После сбора урожая участок следует тщательно очистить от растительных остатков. Споры фитофторы могут сохраняться в почве и на садовом инвентаре, поэтому их рекомендуется обработать дезинфицирующими средствами.
- Установить над грядками с томатами временные укрытия из полиэтиленовой пленки в дождливое лето. Это уменьшит попадание воды на листья и снизит риск заражения.
- Вредители, такие как тля или белокрылка, ослабляют растения и делают их более восприимчивыми к болезням. Рекомендуется регулярно осматривать томаты и при необходимости обрабатывать их инсектицидами.
- После сбора урожая на участке посеять сидераты, такие как горчица, фацелия или масличная редька. Они улучшат структуру почвы и предотвратят развитие патогенных микроорганизмов.