Ягодные пятна без следа: как вернуть одежде чистоту в домашних условиях

Летом одежда чаще всего страдает от сока клубники, малины, вишни, черники, смородины и других ягод. Достаточно одного неосторожного движения, чтобы на ткани появился яркий след. Особенно, это касается детей. Ягодные загрязнения считаются одними из самых сложных, однако далеко не каждая испачканная вещь обречена отправиться в утиль. Если действовать правильно и учитывать особенности ткани, вывести пятно можно даже спустя некоторое время после его появления. Рассказываем, почему ягодный сок так прочно въедается в волокна, каких ошибок следует избегать и какие способы помогают вернуть одежде аккуратный вид.

Ягоды содержат природные пигменты, органические кислоты и сахара. Попадая на ткань, сок быстро проникает между волокнами и постепенно закрепляется внутри материала. Чем дольше загрязнение остается без обработки, тем прочнее краситель соединяется с тканью.

Особенно трудно вывести высохшие пятна. После полного высыхания пигмент глубже проникает в структуру материала, поэтому для удаления приходится использовать более длительную обработку или специальные средства.

Кипяток для свежих пятен на натуральных тканях

Если загрязнение появилось только что, одним из самых действенных способов считается обработка кипятком. Этот вариант подходит исключительно для хлопковых и льняных тканей. Для шерсти, шелка и других деликатных материалов он не используется.

Одежду выворачивают наизнанку и натягивают над миской или кастрюлей так, чтобы участок с пятном оказался расправленным. После этого кипяток медленно льют непосредственно на загрязнение, пока оно постепенно не исчезнет.

Замачивать вещь в горячей воде нельзя. При длительном контакте с кипятком пятно может стать больше, а сама ткань деформироваться. Если загрязнение оказалось на полотенце, скатерти или другом изделии из плотного хлопка либо льна, допускается непродолжительное кипячение в течение 2-3-х минут с последующим полосканием в холодной воде.

Лимонный сок растворяет природные красители

Органические кислоты помогают разрушить ягодный пигмент, поэтому обычный лимон способен справиться со свежими и не слишком старыми загрязнениями. На пятно наносят свежевыжатый лимонный сок или прикладывают ломтик лимона. Через 5-10минут ткань промывают прохладной водой. При необходимости процедуру повторяют, а затем стирают вещь привычным способом.

Такой вариант подходит для большинства хлопковых и льняных тканей. Перед обработкой цветных вещей желательно проверить реакцию материала на незаметном участке.

Столовый уксус помогает при стойких загрязнениях

Для удаления ягодных пятен используют обычный 9-% столовый уксус. Небольшие загрязнения обрабатывают ватным диском, смоченным уксусом, и оставляют на 5-10 минут. Если пятно большое или успело подсохнуть, изделие можно замочить в растворе уксуса на срок от получаса до часа.

После обработки ткань тщательно прополаскивают в прохладной воде и стирают. Для чистки подходит только столовый уксус. Уксусную эссенцию использовать нельзя из-за высокой концентрации кислоты.

Перекись водорода подходит только для белых тканей

Аптечная перекись водорода хорошо осветляет натуральные пигменты, однако одновременно способна обесцветить окрашенные материалы. Средство наносят непосредственно на пятно, оставляют примерно на 10 минут, затем смывают прохладной водой и сразу отправляют вещь в стирку. Перед применением желательно убедиться, что ткань действительно белая и не содержит нестойких красителей.

Смесь соды и перекиси справляется с красными ягодами

Следы клубники, вишни, красной смородины и малины хорошо удаляются кашицей из пищевой соды и перекиси водорода. Компоненты смешивают в равных пропорциях, наносят на загрязнение, распределяют по ткани и оставляют примерно на 10-15 минут. Затем состав смывают, а одежду стирают. Этот способ используют только для светлых тканей после предварительной проверки на малозаметном участке.

Зубная паста может помочь со свежими следами

Для очистки подходит белая зубная паста без цветных гранул. Если она обладает отбеливающим действием, использовать ее можно только на светлых материалах. Перед обработкой ткань промывают прохладной водой. Затем небольшое количество пасты аккуратно распределяют по пятну легкими вдавливающими движениями, не растирая материал. Через несколько минут средство смывают холодной водой и при необходимости повторяют обработку. После удаления загрязнения одежду стирают согласно рекомендациям производителя.

Кефир подходит для белых тканей

Кисломолочные продукты способны постепенно ослаблять растительные красители. Испачканный участок одежды погружают в кефир или простоквашу примерно на 40 минут. После этого ткань тщательно прополаскивают и стирают. Такой способ чаще используют для белых тканей без яркого рисунка.

Глицерин помогает подготовить старые пятна к очистке

Если загрязнение давно высохло, перед основной обработкой его желательно размягчить. Для этого жидкий глицерин смешивают с теплой водой в равных пропорциях. Испачканный участок или всю вещь помещают в раствор примерно на час. После такой подготовки пятно легче удалить при помощи лимонного сока, уксуса, перекиси или пятновыводителя.

Когда стоит воспользоваться пятновыводителем

Если домашние способы не дали результата, имеет смысл использовать специализированные средства для удаления органических загрязнений. Для цветной одежды подходят универсальные пятновыводители без отбеливающих компонентов. Белые вещи можно обрабатывать кислородными отбеливателями. Средства с содержанием хлора допустимо использовать только для хлопковых и льняных тканей, поскольку при частом применении они постепенно разрушают волокна.

Перед использованием необходимо внимательно прочитать инструкцию производителя и соблюдать указанное время обработки. Если до этого одежду уже очищали уксусом, лимонной кислотой, перекисью или другими средствами, изделие следует тщательно прополоскать. Остатки веществ могут вступить в химическую реакцию с пятновыводителем и испортить ткань.

Если домашние средства и специализированные пятновыводители не дали результата, дальнейшие эксперименты лучше прекратить. Повторная обработка агрессивными составами способна повредить материал. В таких случаях разумнее обратиться в химчистку, где подберут способ очистки с учетом состава ткани и характера загрязнения.