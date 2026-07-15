Где можно отдохнуть вместе с домашними питомцами

Если еще несколько лет назад владельцы кошек и собак, собираясь в отпуск, думали, с кем оставить питомца, теперь они могут решить эту проблему проще. Только за последний год количество т.н. pet-friendly (дружелюбных к животным и принимающих посетителей вместе с питомцами) отелей и заведений общепита выросло в стране на 50%.

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Новое исследование научно-исследовательского Центра изучения питания и благополучия животных показало, что примерно 30% собако- и котовладельцев берут их с собой в путешествия, а 22% ходят вместе с собаками по кафе и ресторанам.

Ужин с собачкой

Сегодня россияне являются счастливыми обладателями 75 млн кошек и 70 млн собак. В нашей стране четвертая в мире по размеру собачья популяция. При этом в период пандемии количество домашних животных резко выросло.

Если, как рассказывает кинолог Антон Давыдов, раньше собак воспринимали в большей степени как охранников или охотников, сегодня отношение общества к ним меняется в другую сторону. Собачки выполняют роль эмоциональной разгрузки, мягких подушечек, игрушек, а иногда даже детей. Особенно заметна эта тенденция в Москве и других городах-миллионниках. Например, по данным социологов, большинство владельцев собак в Москве — молодые люди в возрасте до 35 лет, и питомец для них нередко становится своеобразным подготовительным этапом к заведению детей. Исследование показало, что 85% россиян оценивают кошек и собак как членов семьи, друзей, компаньонов. Остальные 15% владельцев относятся к питомцам утилитарно: «ты кошка — лови мышей, а ты собака — охраняй дом».

При этом питомцы в ресторанах или отелях, как говорит доктор ветеринарных наук, эксперт НИЦ изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко, уже норма:

«Согласно Всероссийской переписи домашних животных, собаки и кошки есть у половины россиян. При этом все больше людей воспринимает их как полноценных членов семьи и друзей. Неудивительно, что хозяева не хотят расставаться со своими любимцами и во время прогулок по городу. Москва, конечно, задающий моду регион. Что касается кошек, то это территориальные животные, которые ориентированы не на владельца, а на место жительства. Поэтому только 3% владельцев берут кошек в рестораны и кафе, а 10% об этом думают. Хотя в последнее время появились ориентальные породы кошек с элементами собачьего поведения — они ходят в ошейнике, приносят таблички, поэтому с удовольствием пойдут с хозяином в кафе».

Тренд хождения по заведениям общепита с питомцами пока зарождающийся, уточняет эксперт. Опрос показал, что 52% владельцев кошек и собак еще не думали об этом. Но что по этому поводу думают люди, не имеющие питомцев? Их социологи опросили отдельно. Опасения невладельцев выглядят так: 59% боятся, что рестораны не приспособлены для посещения животных; 56% — что от животных будет грязь, пыль или шерсть; 39% переживают за аллергиков; 33% боятся запаха от животных, 26% — что животное укусит, а еще 17% переживают, что для самого питомца это стресс.

Как решить перечисленные проблемы? Невладельцы полагают, что владельцы должны контролировать поведение своих подопечных, а также соблюдать правила нахождения питомцев в общественных местах. Кроме того, в качестве профилактических мер они называют намордники и поводки на собаках. А также предлагают выделять для посетителей с животными отдельные зоны в ресторанах и кафе и обязательно предупреждать уже «на берегу» табличками, что в заведении могут быть животные, чтобы люди лишний раз подумали: а надо ли им сюда. Дополнительная уборка, дополнительная вентиляция и специально обученный персонал также сильно упростят ситуацию для всех.

Опрос рестораторов также выявил любопытные тенденции. Многие считают, что проявлять дружелюбие к животным — весьма выгодное дело. По крайней мере, средний чек в pet-friendly заведениях выше. Многие владельцы точек общепита сами любят животных и беспокоятся о своем имидже, а некоторые считают внедрение pet-friendly культуры плюсом в свою карму. В то же время у некоторых рестораторов есть опасения возникновения конфликтных ситуаций, а также боязнь отпугнуть некоторых потребителей. Да и к дополнительным инвестициям готовы не все.

Отпуск: мы берем с собой кота

Как показывает практика, отели более лояльны к владельцам кошек и собак, чем рестораны.

«Кошку можно оставить дома на период посещения ресторана, но на период отпуска значительно сложнее, — продолжает Марианна Онуфриенко. — И сегодня мы видим, что почти все пятизвездочные отели, как и рестораны с мишленовскими звездами в стране, pet-friendly».

Любопытно, что вся эта история формирования таких отелей началась благодаря... рождественским каникулам. Собаки, да и кошки плохо переносят салютные залпы, поэтому многие владельцы стали уезжать с ними подальше из городов на период праздничных канонад. И бизнес живо отреагировал на эту потребность. В стране сами собой начали формироваться пет-френдли машруты, в основном рядом с местами достопримечательностей. Так, в окрестностях Ясной Поляны все отели стали дружелюбными к животным. В Москве, в городах Золотого и Серебряного колец уже более 50% отелей pet-friendly. Сегодня, как говорит Марианна Онуфриенко, с кошками нельзя только в спа. С собаками немного сложнее: иногда отельеры вводят дополнительные ограничения, чаще всего на размер животного. Крупная собака шкаф или стул не воспринимает как барьер. И чем больше собака, тем выше риск порчи имущества.

«Мы столкнулись с тем, что отель, который мы выбрали, пускает только с собаками высотой до 35 см в холке. А у нас королевский пудель», — рассказывает москвичка Юлия.

Несмотря на то, что количество таких гостиниц в стране продолжает расти, найти номер в pet-friendly отеле по-прежнему непросто, жалуются владельцы. Особенно если это заведения по южному или восточному направлениям. Там сложности не только с лояльными к четвероногим гостиницами, но и в целом. Например, Краснодарский край запрещает появляться с животными на пляжах и заходить с ними в магазины и общественные места. Москва наиболее pet-friendly регион, говорят эксперты.

Опрос показал, что 29% владельцев собак и 15% кошек берут животных в путешествия. При этом владельцы в большинстве своем не хотят платить за номер с таким «обременением» дополнительно и не хотят нести административную ответственность, если по вине их животного будет что-то испорчено. Хотя по закону от ответственности за порчу имущества они не уйдут, даже если что-то испортят сами. Собачники и кошатники также хотят, чтобы в таких заведениях были место для выгула животных и доступная ветеринарная помощь.

Как гости без животных относятся к гостям с питомцами? 50% все равно, 19% положительно и 18% отрицательно. Невладельцы животных полагают, что сделать размещение более комфортным может наличие в отеле четких правил пребывания с животными, установление ответственности владельцев за поведение своих животных в зоне отдыха, а также выделение отдельного номерного фонда для посетителей с животными. Кроме того, важно, чтобы отель предупреждал всех возможных посетителей о том, что в отеле есть номера для постояльцев с питомцами (чтобы аллергики были начеку), и проводил дополнительную уборку после кошатников и собачников. Наклейка «можно с животными» — очень желательная опция.

Ну а отельеры в переходе на пет-френдли видят немало выгод, включая репутационные плюсы и расширение аудитории. Многие, осознавая тот факт, что горничные иногда боятся войти в номер, где живет гость с собакой, для уборки номерного фонда для владельцев с животными нанимают тех, кто любит и не боится этих самых животных.

В 2025 году в стране появился первый стандарт «Путешествия с питомцами», а сейчас ведется разработка ГОСТа, который позволит сертифицировать больше отелей и расширит стандарт до сферы общественного питания. Одними отелями и ресторанами культура pet-friendly не ограничивается. Некоторые авиакомпании стали выделять кошкам и собакам места в салоне — правда, только у окошка и по полной стоимости. Вдоль трасс стали делать остановки с туалетом для собак — для путешественников с животными. В поездах предлагаются капсулы для животных.

Эксперты отмечают, что сегодня домашние животные стали более социализированными и более воспитанными.

«Главное средство профилактики конфликтов — обученный персонал, который не боится животных и умеет разводить потоки. Пока мы не слышали о каких-то серьезных разногласиях среди гостей и постояльцев по этому поводу. Сегодня идет поиск решений, и компромисс всегда можно найти», — говорит Марианна Онуфриенко.

Как подготовить питомца к выходу в свет

Кинолог Антон Давыдов напоминает, что интеллект взрослой собаки примерно такой же, как у ребенка 3–6 лет:

«Но собака это животное, и собака это хищник. Поэтому ее реакция может быть непредсказуемой, за которой сложно уследить. Главные потребности собаки — сон, еда, вода, активности и безопасность. Собаки обязаны себя защищать, и они это будут делать».

Собак надо знакомить с новым местом постепенно. Самая страшная ошибка, когда собака показывает, что ей страшно, — начать ее утешать.

«Да, с человеком, с ребенком это работает, им можно объяснить. Но собаки речи не понимают. И собака будет думать: когда я боюсь, это нравится моему владельцу. Если в качестве ответа на стресс в новой обстановке собака лает, она удовлетворяет свою оборонительную потребность, пытается себя защитить. В этот момент ее не надо гладить, брать на руки. Самое главное в этой ситуации — бездействие. То есть всем своим видом показываем ей: «тебе показалось». Тогда она быстро успокоится. И это состояние надо подкрепить: дать кусочек лакомства», — продолжает специалист.

При этом у собаки есть и другие потребности. До того, как зайти в кафе, собаку надо прогулять, рекомендует кинолог: дать ей возможность побегать, попрыгать, сходить в туалет, потом дать успокоиться, и только после этого можно идти в общественное место. Тогда ей будет менее интересно, что происходит вокруг

Один из инструментов управления собакой — лакомство. Сейчас есть огромный выбор в магазинах.

«Но лакомство — это не причина послушания собаки, а лишь приятный бонус, что собака что-то сделала правильно, — подчеркивает Антон Давыдов. — И не надо кормить животных со стола. Некоторые собаки потом ходят по чужим столам и выпрашивают еду у посетителей, а те могут дать им что-то не то».

К инструментам управления также относятся игрушки (возьмите их с собой в общественные места, чтобы собака могла ими увлечься).

«Если вы не уверены, что в заведении это есть, возьмите с собой пледик или полотенце для питомца, чтобы ему было проще пережить стресс», — рекомендует кинолог.

Если вы пришли с собакой в кафе, садитесь не у двери и не у колонны, чтобы контролировать подход людей, мониторить пространство и в случае чего предотвратить возможные конфликтные ситуации с людьми или другими животными.

«Иногда человек идет, видит собаку и начинает тянуть к ней руки, а собака падает в обморок, потому что такого никто не ожидал. Если человек бежит к вам, не стесняйтесь сказать: «остановитесь, не спешите». Важно понимать, что собака — это животное, она не может продумать поведение и не способна к анализу. Она делает что-то потому, что можно или чтобы защищать себя, собаки очень честные существа. Собаки всегда предлагают нам то или иное поведение, и мы вправе и обязаны говорить им, что вот это поведение я хочу, а это мне не нравится», — продолжает Антон Давыдов.

Ну и, наконец, если собака устала находиться в общественном месте и начинает нервничать, нужно сделать ей перерыв и выгулять. Во время пребывания в заведении общепита пес должен находиться на поводке, говорит кинолог.

...Культура дружелюбного поведения по отношению к животным в российской индустрии гостеприимства постепенно становится не экзотикой, а нормой. Четвероногих посетителей все чаще рады видеть там, где раньше им был вход воспрещен, — в отелях, кафе, ресторанах. И в будущем эта тенденция продолжит развитие, уверены эксперты.