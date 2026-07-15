Агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов в беседе с «Абзац медиа рассказал, как вырастить сладкую и крупную смородину.

По его словам, для этого необходимо правильно выбрать сорт и место посадки. Он отметил, что есть множество крупноплодных сортов, но важно выбирать устойчивые к болезням и вкусные. Участок должен быть солнечным, почва — богатой, а уход — своевременным: обрезка и подкормка.

В средней полосе смородина показывает высокую урожайность. Агроном добавил, что культура не любит пересыхания из-за поверхностной корневой системы, поэтому нужен регулярный полив и мульчирование. Обрезку лучше проводить осенью, так как весной куст просыпается рано, что улучшает качество, размер и вкус ягод.

Ранее экспертвы отмечали, что в июле слизни становятся особенно опасными: они не только объедают листья, стебли и плоды, но и переносят инфекции. Эти вредители способны уничтожить, например, целый кочан капусты и значительно сократить урожай. Для защиты применяют специальные гранулы, а также доломитовую муку — измельченный камень, который рассыпают тонким слоем по периметру грядки вокруг растений. При контакте с мукой у слизней нарушается выработка слизи, и на следующий день они погибают.