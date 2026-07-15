Что такое железный купорос: пошаговая инструкция по обработке сада

По ВЦИОМ, большинство россиян используют дачи в первую очередь для выращивания фруктов и овощей. И даже неопытные дачники знают, что хороший урожай зависит не только от подкормки и полива, но и от того, насколько защищены посадки от болезней и вредителей. Одно из самых популярных средств борьбы с врагами урожая — железный купорос. «Лента.ру» рассказывает, что это за препарат и как им правильно пользоваться.

Что такое железный купорос

Железным купоросом садоводы называют водный раствор сульфата железа. Он представляет собой кристаллическое вещество серо-зеленого цвета без запаха с низкой токсичностью для окружающей среды.

По сути, железный купорос — это отход от обработки черных металлов серной кислотой

Характеристики железного купороса

Класс препарата: химический контактный фунгицид.

Форма: кристаллический порошок.

Химическая формула: FeSO4 (сульфат железа).

Токсичность для человека и животных: III класс токсичности (умеренно опасен).

Токсичность для пчел: III класс.

Токсичность для растений: низкая.

Привыкание: низкое.

Сколько раз обрабатывать за сезон: от 1 до 4.

Срок защитного действия: до 2 недель.

Срок ожидания: 1 неделя.

Применение: опрыскивание растений, полив почвы, дезинфекция теплиц и погребов, обработка коры деревьев, побелка, дезинфекция срезов, обработка ран и спилов на деревьях.

Эффективен против: парши, антракноза, пятнистости, монилиоза, ржавчины и других грибных болезней, мхов и лишайников, слизней и улиток, хлороза (пожелтения листьев).

Эффективность препарата зависит от качества состава

Фото: Lenta.ru

Виды железного купороса

Для сельского хозяйства производят технический железный купорос с маркировками «А» и «Б»:

«А»: массовая доля сульфата железа не менее 53 процентов, свободной серной кислоты — не более 0,3 процента, нерастворимых в воде веществ — не более 0,2 процента;

«Б»: массовая доля сульфата железа не менее 47 процентов, свободной серной кислоты — не более 1 процента, нерастворимых в воде веществ — не более 1 процента.

На рынке можно встретить и менее качественный, плохо очищенный состав, который не прошел сертификацию. Такой препарат не только бесполезен, но и вреден для посадок.

Вычислить его можно по цвету: подделка намного светлее качественного препарата — белого цвета, почти бледно-желтого. Содержание серной кислоты в составе превышает норму, что чревато ожогами для растений и кожи человека. Такой железный купорос может пригодиться разве что для дезинфекции выгребных ям.

Фото: Lenta.ru

Когда обрабатывать растения железным купоросом

Как правило, посадки обрабатывают препаратом ранней весной и поздней осенью, строго до распускания почек или после листопада, в период глубокого покоя.

Весной железный купорос эффективен против зимующих насекомых, также его применяют для профилактики грибковых заболеваний. Осенью раствор помогает бороться с мхами и лишайниками, кроме того, это лучшее время для обработки почвы от патогенов.

Обрабатывать растения железным купоросом можно только при плюсовой температуре

Под воздействием железного купороса почки дольше не раскрываются. Поэтому, обрабатывая посадки весной, помните, что пробуждение растений задержится на одну-две недели.

Во время предзимней обработки можно не бояться высокой концентрации раствора, которая весной была бы губительна для молодых, неокрепших растений.

Как развести железный купорос

Железный купорос продается в фасовках с разной концентрацией действующего вещества, поэтому перед применением внимательно прочитайте, что написано на упаковке. Рекомендации ниже применимы для препарата с долей железного купороса не менее 50 процентов.

Ни в коем случае не разводите железный купорос в металлической таре — вещество немедленно вступит с ней в реакцию

Фото: Lenta.ru

Общая пошаговая инструкция

Возьмите стеклянную или пластиковую емкость. Растворите небольшое количество купороса в горячей воде, оптимальная пропорция — 100 граммов на один литр. Не используйте крутой кипяток, вода должна быть примерно 45-50 градусов. Добавьте холодную воду до объема 10 литров. Процедите раствор и используйте в течение двух-трех часов.

Не храните железный купорос во вскрытой упаковке: на воздухе он быстро окисляется и теряет фунгицидные функции. Подберите стеклянную или пластиковую тару с герметичной крышкой и поместите ее в сухое, прохладное место, защищенное от прямых солнечных лучей. Чтобы препарат не слежался, положите на дно емкости пакетик с силикагелем.

Рекомендации для разных целей

для обработки семечковых плодовых деревьев (яблонь и груш) — 300-500 граммов на 10 литров воды;

для обработки косточковых (вишня, черешня, абрикос) — 300 граммов купороса на 10 литров воды;

для виноградной лозы подходит слабый раствор — 200 граммов порошка на 10 литров воды;

для внекорневого опрыскивания с целью профилактики хлороза — от 5 до 10 граммов на 10 литров воды;

для профилактики и лечения грибковых заболеваний (летом) — от 50 до 100 граммов на 10 литров воды;

для обработки ран и дупел — от 100 до 150 граммов на 10 литров воды;

для искореняющей обработки всего сада от грибков — от 300 до 450 граммов на 10 литров воды.

Если под рукой нет весов, помните, что по удельному весу железный купорос близок к поваренной соли. Например, в столовой ложке помещается примерно 20 граммов препарата, в чайной — 5 граммов

Как развести железный купорос с мочевиной

Для искореняющей обработки деревьев наиболее эффективна смесь железного купороса с мочевиной — она уничтожает большую часть спор грибов и зимующих вредителей. Обработку стоит проводить осенью, опрыскивая стволы, ветки и приствольные круги, за исключением молодых саженцев, которые легко обжечь.

Фото: Lenta.ru

Как приготовить раствор

в 5 литрах мягкой (дождевой) воды растворить 300-500 граммов мочевины; в литре горячей воды растворить 200-400 граммов железного купороса; растворить в литре воды 30 граммов лимонной кислоты, смешать с раствором железного купороса; смешать растворы железного купороса и мочевины, добавить 2 столовые ложки детского мыла; довести объем жидкости до 10 литров.

Как обрабатывать посадки

Деревья обычно опрыскивают раствором железного купороса или обрабатывают широкой кистью. При этом важно не забывать: в обработке нуждаются не только стволы и ветки, но и почва под деревом.

Перед опрыскиванием проведите санитарную обрезку, чтобы удалить сухие, больные и поврежденные ветви. Со взрослых стволов снимите отслоившуюся кору, жесткой щеткой счистите лишайники и мхи. Приствольный круг освободите от опавшей листвы и другого мусора.

Для точечной обработки приготовьте трехпроцентный раствор и наносите его кистью, покрывая все поврежденные поверхности.

Обрабатывать железным купоросом можно и декоративные культуры (гортензии, розы, хвойные растения), а также ягодные кустарники. Кроме опрыскивания, им подходит полив под корень слабым раствором (0,5 процента). В данном случае лить жидкость надо не под ствол, а по периметру проекции кроны.

Железный купорос нельзя использовать вместе с известью и содержащими ее препаратами, например бордоской жидкостью. Несовместим он и с медным купоросом, а также с другими фунгицидами, которые разлагаются в щелочной среде. Промежуток между внесением этих препаратов должен составлять не менее полутора-двух месяцев.

Сразу после использования хорошо промойте инвентарь водой. Опрыскиватель прополоскайте несколько раз, не забывая про шланг и форсунку.

Ни в коем случае не выливайте остатки раствора железного купороса в водоемы. Это вещество содержит ионы металлов, которые могут вызывать цветение воды. Кроме того, купорос может провоцировать химические ожоги у рыб, а его соединения с водой активно поглощают кислород, блокируя дыхание обитателей рек и озер.

Фото: Lenta.ru

Излишки можно использовать для полива газона — железо придаст траве ярко-зеленый цвет — или вылить в компостную кучу.

Плюсы железного купороса

Высокая эффективность при правильном использовании.

Серная кислота не проникает внутрь растений — препарат безопасен для плодов и не накапливается в урожае.

Профилактика дефицита железа в почве.

Низкая стоимость.

Широкий круг применения.

Низкая токсичность для человека.

Железный купорос применяют как фунгицид для защиты сада и огорода от грибков и бактерий, уничтожения мхов и лишайников с поверхности стволов, а также как микроудобрение, в том числе для лечения хлороза

Минусы железного купороса