Нужно ли стирать купленную одежду

Стирка новой одежды необходима для удаления промышленных химикатов и защиты от инфекций. Об этом рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с NEWS.ru.

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По ее словам, покупатель никогда не может знать, как именно перемещалась вещь до покупки, на каких складах и в каких условиях хранилась. Ткани проходят интенсивную обработку и покраску с использованием агрессивных веществ, включая формальдегиды; белые ткани отбеливают хлоркой и перекисью водорода, а на хлопке могут оставаться пестициды.

Кроме того, неизвестно, сколько людей трогали или мерили одежду до покупателя. Лялина подчеркнула, что стирка новой вещи помогает обезопасить себя как от инфекций, так и от воздействия агрессивных химикатов.Ранее специалист в области товаров повседневного спроса Сара Шортер рассказала, что многие стирают носки только с наружной стороны, полагая, что здесь скапливается больше грязи, но это ошибочно. По ее словам, носки необходимо выворачивать наизнанку, так как внутренняя сторона контактирует с кожей и собирает больше бактерий и загрязнений. Стирка наизнанку помогает полностью удалить грязь и микроорганизмы, продлевая срок службы. Шортер также советует предварительно обрабатывать пятна моющим средством и сушить носки на веревке для сохранения эластичности и прочности. Следование этим рекомендациям обеспечит гигиеничность и долговечность изделий.