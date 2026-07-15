Кинолог ответил, в чем нуждаются собаки с агрессией и фобиями

Собаки с агрессией, фобиями и состоянием, схожим с ПТСР, могут нуждаться в антидепрессантах, но только в крайних случаях и строго по назначению ветеринарного врача. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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«Антидепрессанты для собак – это серьезный препарат, который ни при каких обстоятельствах не назначается самостоятельно "для поднятия настроения" питомца или "на всякий случай". В ветеринарии такие средства применяют только в крайних случаях, тщательно взвесив все "за" и "против" и проведя грамотную оценку состояния животного. Основная проблема – в диагностике», – рассказал Голубев.

Он пояснил, человек может подробно описать свои переживания, у собак же к диагнозу «депрессия» подходят очень осторожно, поскольку за него часто можно принять банальную скуку, недостаток физической активности или серьезное скрытое заболевание.

«Решение о назначении антидепрессантов принимается, когда поведенческая коррекция и дрессировка не дают достаточного эффекта. Препараты помогают снизить тревожность и дают собаке возможность эффективнее обучаться новым моделям поведения. Это состояния генерализованной тревоги, фобий (в том числе шумовых), состояния, схожие с ПТСР. Кроме того, иногда антидепрессанты назначаются при состояниях, схожих с компульсивными расстройствами, а также при возрастной когнитивной дисфункции у пожилых собак, когда нарушаются не только сон, но и ориентация в пространстве, узнавание людей», – добавил он.

В спокойной стабильной среде такие тяжелые расстройства у собак возникают редко, обычно речь идет о животных, переживших насилие, потерю дома или хозяина, подчеркнул он.

Как уточнил специалист, их состояние может сопровождаться агрессией, бессонницей, отказом от еды и выраженными фобиями.