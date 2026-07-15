Садоводы рассказали, как справиться с уничтожающими огороды слизнями

Затяжные дожди принесли уральским садоводам не только головную боль из-за подтоплений: повышенная влажность стимулировала развитие слизней, они подросли и могут достигать 5-6 сантиметров в длину.

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Пик активности моллюсков приходится на конец июня - август. Тепло и частые дожди создают для них идеальные условия. Молодняк быстро растет и вместе со взрослыми особями пожирает растения и плоды. Причем, уничтожается все - от ягод клубники, до листьев перца или капусты и корней свеклы. Единственно, что обходят моллюски: мохнатые колючие листья огурцов и прочие травмирующие растения.

В светлое время суток они прячутся в тенистых, влажных местах (под мульчей, досками, в загущенных посадках), а как стемнеет, выползают на ночной обед.

Лучшая среда для обитания слизней - теплицы. Но и открытые грядки, если рядом проложены доски для прохода - любимая зона.

"У меня в огороде проходы между высокими грядками были засланы досками. Подняла одну из них, а там - все шевелиться от слизняков. Тут же доски унесла куда подальше, выбросила, а землю перекопала. Сейчас на рядках не появляются", - поделилась опытом Татьяна, садовод из Белоярского района.

Но большинство опрошенных нами аграриев уверены: так легко и экологично, без применения химических препаратов, даже с местными слизнями не справиться.

"Я применяла несколько пропагандируемых блогерами методов вроде "вкусных" ловушек из самого душистого пива для слизняков или колючих препятствий на их дорожке - все бесполезно. Решила собирать вручную. Ночью вышла в теплицу с фонариком на голове. И вижу: они по желобкам поликарбоната строем ползут. Два часа в этом кошмаре собирала - более сотни штук в банке. Оглянулась, чтобы оценить - а их наползло столько же!", - рассказала другая хозяйка сада Наталья.

По ее словам, эта война продолжалась 20 дней, пока не удалось найти безвредное для человека химическое средство, в состав которого входит фосфат железа. Если им посыпать по периметру грядки, то моллюски оставят территорию, и долго не будут появляться.

По весне после посадки рассады зонирование можно повторить. Кстати, собранных в банке слизняков лучше тоже полить разведенным в воде железным купоросом.

А вот огородница Елена из Сысертского района, заметив, что слизни любят прятаться под досками, под толем (рулонный строительный материал для кровли и гидроизоляции - прим. ред..), стала использовать это для борьбы с ними.

"У мужа в стайке давно лежал толь - довольно длинная такая лента. Укладываю ее на свободный от растений участок земли, буквально за сутки они туда наползают, чтобы прятаться, поднимаю эту ленту и собираю. И так каждое утро. Совсем извести не удается, но хоть не так много. Не хочу использовать никакую химию", - пояснила она.

Еще садоводы советуют после сбора урожаи и перед наступлением заморозков перекопать землю, где были замечены слизни - грядки, территория у компоста, места под камнями и досками. Это поможет уничтожить кладки яиц и залегших на зимовку взрослых особей.