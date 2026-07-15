Стало известно, какой домашний питомец снижает риск инфаркта на 40%

Многие заводят кошек ради уюта и тепла, но, оказывается, пушистые питомцы спасают не только от одиночества, но и от серьёзных болезней. Учёные из Университета Миннесоты провели масштабное исследование и пришли к выводу: владельцы кошек на 40% реже умирают от инфаркта, чем те, у кого кошки нет. И это не просто слова — за цифрами стоят годы наблюдений и тысячи участников.

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Что за исследование и кому верить

В исследовании, результаты которого были представлены на конференции Американской ассоциации инсульта, приняли участие 4435 человек в возрасте от 30 до 70 лет. За ними наблюдали 20 лет. Учёные учли все факторы риска: возраст, пол, давление, курение, диабет и уровень холестерина. И даже после этой корректировки цифры остались впечатляющими.

Конкретные данные:

у людей, которые никогда не держали кошку, риск умереть от инфаркта был на 40% выше, чем у владельцев кошек;

риск смерти от любых сердечно-сосудистых заболеваний (включая инсульт) у владельцев кошек был ниже на 30%;

в группе владельцев кошек от инфаркта умерли 3,4%, а среди тех, у кого кошки не было, — 5,8%.

При этом защитный эффект сохранялся даже у тех, кто когда-то держал кошку, но уже не держит.

Почему кошки так влияют на сердце

Точного ответа у учёных пока нет. Но есть две основные версии.

Первая — снижение стресса. Кошки помогают расслабиться: мурлыканье, тёплое тело, ритмичные поглаживания — всё это успокаивает нервную систему. Когда человек гладит кошку, у него снижается уровень кортизола — гормона стресса. А хронический стресс — один из главных факторов риска для сердца.

Вторая — психологический тип хозяев. Есть вероятность, что кошек чаще заводят люди спокойные и уравновешенные, у которых риск инфаркта и так ниже. То есть дело может быть не столько в кошке, сколько в характере человека.

Какая из версий верна — пока неясно. Но факт остаётся фактом: связь между кошкой и здоровым сердцем действительно существует.

Что ещё полезного делают кошки

Помимо защиты от инфаркта, исследования показывают и другие положительные эффекты:

у владельцев кошек ниже артериальное давление и уровень холестерина;

мурчание кошек (в диапазоне 25–150 Гц) обладает ранозаживляющим и противовоспалительным действием;

кошки помогают быстрее восстанавливаться после травм и болезней.

В одном эксперименте биржевые маклеры с повышенным давлением завели кошек — и через полгода их показатели были значительно лучше, чем у тех, кто принимал только лекарства.

Важный нюанс

Исследователи предупреждают: не стоит бежать в зоомагазин за первой попавшейся кошкой только ради здоровья. Кошка — это живое существо, а не лекарство. Она требует заботы, времени и любви. Но если вы уже давно думали завести питомца — это ещё один весомый аргумент в пользу кошки.

И главное: кошки защищают сердце лучше, чем собаки. В том же исследовании владельцы собак не показали такого же снижения риска. Так что если ваш выбор между котом и псом — с точки зрения кардиологии, кот явно выигрывает.

Кошки не просто милые и пушистые. Они реально снижают риск инфаркта на 40%, помогают бороться со стрессом и даже ускоряют заживление ран. Научные данные подтверждены многолетними наблюдениями за тысячами людей. Так что в следующий раз, когда кошка ляжет вам на грудь и замурлычет, знайте: она не просто греет вас — она спасает ваше сердце.