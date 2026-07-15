Назван главный источник микробов в туалете

Эксперт по обустройству ванной комнаты Фаз Салуу назвала полотенца для рук главным источником микробов в туалете. О том, как часто их нужно стирать, она рассказала изданию Surrey Live.

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Салуу отметила, что на полотенцах для рук бактерий может быть больше, чем на ободке унитаза или на раковине. Особенно так бывает в больших семьях.

«Полотенца не успевают высыхать, и на них развиваются бактерии», — объяснила эксперт.

Она добавила, что заменить полотенце на чистое следует, если оно в течение нескольких часов подряд остается влажным, на нем заметна грязь или появился неприятный запах. Такое состояние может быть достигнуто за один день или за неделю в зависимости от частоты использования. Каждый день менять полотенце независимо от его внешнего вида нужно, если у человека, который им пользуется, пищевое отравление, вирусная или бактериальная инфекция.

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