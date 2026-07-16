Сколько людей в России выращивают мини-огород на подоконнике

Мини-огород прямо на подоконнике или балконе имеется у 21% опрошенных жителей России. Об этом сказано в исследовании сервиса доставки "Купер" и медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении ТАСС.

"У каждого пятого (21%) есть свой мини-огород прямо на подоконнике или балконе. Еще 19% тоже хотели бы реализовать эту идею и уже думали об этом. 60% опрошенных пока не завели домашний огород", - говорится в тексте.

По данным опроса, чаще всего россияне выращивают декоративные комнатные растения (28%), овощи (20%), зелень - укроп, базилик, петрушку (18%), а также ягоды и фрукты (17%). Еще 9% ухаживают дома за рассадой для дачи, а 8% - травами и пряностями для кухни.

Увлекаются растениеводством россияне в основном из-за эстетики: 24% ответили, что цветы и зелень украшают дом или участок. 19% нравится сам процесс, и они воспринимают это занятие как хобби. Еще 15% просто продолжают таким образом семейную традицию - растения выращивали родители или бабушки и дедушки. Почти столько же (14%) отмечают, что это успокаивает и дает ощущение ответственности. А 8% удается таким образом экономить на покупке овощей и зелени, рассказали аналитики.

Более трети россиян (39%) признаются, что каждый новый листок или цветок приносит им радость. 17% любят делиться фотографиями растений и урожая с родными. 11% стараются найти для своих цветов лучшее место в доме. Еще 12% признаются, что разговаривают с ними и даже придумывают им имена. Каждый пятый (21%) ищет информацию о своих растениях в интернете или в соцсетях, свидетельствуют результаты опроса.

По данным "Купера", в первом полугодии 2026 года пользователи чаще всего заказывали удобрения и грунты, семена, емкости для рассады, а также средства для защиты сада. Так, спрос на удобрения, грунт и средства по уходу за растениями вырос на 5%, а на лопаты, грабли и вилы - на 4%. Средний чек на покупку товаров для дачи составил 333 рубля.

В опросе приняли участие более 2 тыс. респондентов.