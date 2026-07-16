Почему огород нельзя поливать в самые жаркие часы

Специалисты рекомендуют не поливать огород в самые жаркие часы дня. Основная причина — неэффективность дневного полива. В полуденный зной большая часть воды мгновенно испаряется с поверхности почвы, не достигая корней, рассказала «Газете.Ru» доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой ХимБиотех Московского Политеха Нина Мясищева.

«Только если растения начали увядать и ситуация критическая, допускается аккуратный полив под корень даже днем. Но делать это регулярно не рекомендуется. Лучше поливайте растения редко, но обильно, почва должна быть увлажнена на глубине до 30 см, воду лучше направлять прямо под корень, а для сохранения влаги можно использовать мульчу. И обязательно проверяйте влажность грунта перед поливом — поверхностное ежедневное увлажнение приносит меньше пользы, чем глубокий полив несколько раз в неделю», — объяснила ученый.

Кроме того, резкий контраст между холодной водой и перегретой почвой создает для корневой системы резкий температурный перепад, из-за чего она хуже впитывает влагу.