Как хранить кабачки, чтобы не потерять их пользу

Кабачки — одни из самых неприхотливых овощей, которые многие выращивают на дачных участках. Летом и осенью их едят свежими, но возникает вопрос: как сохранить урожай до весны? Агроном Владимир Викулов рассказал 360.ru, какие сорта лучше всего подходят для хранения, где в квартире найти для кабачка идеальное место и стоит ли замораживать.

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У кабачков обычно собирают два урожая. Первый — это молодые зеленцы, которые собирают, пока они не дозрели. Эти плоды отличаются нежным вкусом, но быстро портятся. Продлить их жизнь может холодильник, но и там их не рекомендуется держать долго.

Для длительного хранения лучше всего подходят зрелые кабачки, которые собирают в конце лета или начале осени, и лучше всего цукини: они могут храниться несколько месяцев. Это связано с тем, что их семена сосредоточены в головной части плода, а остальная часть более плотная и лишена семян.

Поэтому, для первого урожая выбирайте жёлтые или белые сорта, а на хранение оставляйте цукини.

Если у кабачка появилось желтоватое пятно на боку кабачка — на том месте, каким он лежит на грядке, это значит, что овощ полностью созрел и его пора собирать.

Агроном рекомендует собирать кабачки с остатком плодоножки, так они лучше сохранятся. Для хранения выбирайте целые плоды без повреждений. Лучшая температура для хранения — 15 – 20 градусов. Важно, чтобы на овощи не попадали прямые солнечные лучи.

Заморозка — ещё один удобный способ сохранить кабачки на длительное время. Особенно эффективна быстрая, или шоковая, заморозка. Она позволяет сохранить витамины и другие полезные вещества. Замороженные овощи можно использовать в течение всего зимнего периода, что особенно важно в условиях ограниченного доступа к свежим продуктам.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, почему кабачок полезен для здоровья, особенно для зрения, борьбы с отёками и поддержания здоровья пищеварительной системы.