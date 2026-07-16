Ветеринар рассказал, чем опасно обезвоживание питомца

Владельцы обычно ищут у обезвоженного питомца только сухой нос. Однако нос может быть влажным даже при заметном дефиците жидкости, а высыхает от десятков безобидных причин. Поэтому важно обращать внимание на другие признаки, причем у собак и кошек они будут отличаться, рассказал «Газете.Ru» заведующий клиникой мелких домашних животных СПбГУВМ Юрий Муретов.

«У кошек механизм жажды эволюционно ослаблен — их предки, степные и пустынные, получали основную влагу из добычи, а не из водоемов, и питьевое поведение сформировалось соответственно: пить редко и понемногу. Это удобно для выживания в дикой природе, но опасно в квартире с сухим кормом: кошка способна долго не подходить к миске, даже когда организму уже критически не хватает жидкости. У собак жажда выражена ярче, и отказ от воды у них — более тревожный и более ранний сигнал, чем у кошек», — объяснил врач.

Точный тест, который стоит освоить каждому владельцу, — тургор кожи на холке. У здорового животного оттянутая складка расправляется мгновенно.

«Задержка в одну-две секунды — легкая степень обезвоживания, три-шесть секунд — средняя, а если складка стоит «палаткой» дольше шести секунд — это уже критическое состояние, требующее капельницы, а не мисочки воды. Дополнительно проверяют капиллярное время наполнения: надавливают на десну до побеления и засекают, как быстро вернется розовый цвет — в норме одна-две секунды, при обезвоживании три-четыре и больше», — рассказал врач.

При этом у пожилых животных кожа сама по себе менее эластична из-за возрастных изменений, поэтому для животных старше семи-восьми лет ориентироваться нужно на состояние слизистых и общее поведение, а не только на кожную пробу.