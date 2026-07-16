Эксперт рассказал, как аллергикам облегчить жизнь рядом с питомцем

Аллергикам не стоит пускать питомца в спальню. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт по уходу за животными TROUVER Джин Иши.

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«Во-первых, необходимо организовать «чистую зону» в доме. Спальня должна быть полностью закрыта для питомца. Во время сна организм имеет шанс восстановиться после воздействия аллергенов. В комнате следует установить очиститель воздуха. Также важно не разрешать животному запрыгивать на кровать. Это поможет значительно снизить тяжесть симптомов», — заявила эксперт.

Еще один важный пункт, по словам Иши, — выработать привычку сразу же менять верхнюю одежду после возвращения с улицы и не пускать питомца в шкафы с чистыми вещами. Ежедневная смена домашней одежды поможет снизить общую нагрузку на иммунитет.

«Необходимо регулярно стирать все предметы, с которыми контактирует питомец. Лежанки, мягкие игрушки, поводки, попоны и даже когтеточки — на них оседает слюна и частицы эпидермиса в больших количествах. Стирка при 60 °C с добавлением гипоаллергенного кондиционера уничтожает белки-аллергены. Если предмет нельзя стирать, стоит хотя бы раз в неделю обрабатывать его парогенератором или очищать пылесосом», — посоветовала специалист.

Она считает, что особое внимание нужно уделить автомобильному креслу или переноске, если питомец часто перевозится в машине. Там аллергены накапливаются не меньше, чем дома, и провоцируют приступы даже в дороге.