Кинологи рассказали, как сэкономить на содержании собаки

Амуниция, одежда и игрушки - основные категории трат на содержание собаки в городе, на которых можно сэкономить. Об этом сообщили ТАСС в Российской кинологической федерации (РКФ).

"Одно из первых, с чего начинаются покупки собаковода, - это амуниция [в том числе поводок]. <....> Для начала достаточно пробного варианта с регулировкой на вырост. Не спешите также скупать одежду, <...> покупайте только то, что действительно необходимо конкретно вашей породе и исходите из погодных условий. Многие игрушки тоже пойдут в расход, <...> и обращайте внимание прежде всего на прочность и безвредность игрушки, чтобы собаке было сложно ее разорвать", - сообщили в РКФ.

Кроме того, груминг, лакомства и игрушки должны отвечать требованиям породы. "Груминг - история очень индивидуальная. <...> Для одних пород достаточно освоить общий уход за ушами, глазами, зубами и когтями - этому можно научиться и в домашних условиях. Но вот с другими породами так экономить не получится, некоторым собакам нужен довольно сложный и регулярный уход за шерстью, справиться с которым может только профессионал", - отметили в федерации.

Ни в коем случае нельзя экономить на качестве пищи и ветеринарных услугах.