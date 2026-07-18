Как ухаживать за помидорами в середине лета

К середине лета кусты томатов уже набрали силу, кисти завязались, и теперь главная задача растения — направить силы на плоды. Поэтому регулярное и аккуратное удаление пасынков и лишних листьев становится одной из главных забот огородника. Не менее важны правильный полив, обновление мульчи, подкормка и умение вовремя заметить болезнь. Разбираемся во всём по порядку.

Как правильно поливать томаты в июле

Томаты лучше всего поливать капельным способом. Вода при таком поливе поступает к корням постепенно и регулярно. Листья и плоды остаются сухими, а это верная защита от грибковых заболеваний. Такой метод отлично экономит воду и позволяет равномерно увлажнить всю грядку. Ещё один плюс — вместе с водой удобно вносить жидкие подкормки.

Если возможности для капельного полива нет, нужно придерживаться правила лить воду строго под корень. Особенно важно соблюдать это во время цветения. Если поливать дождеванием (сверху по листьям), цветки начнут осыпаться, а формирование завязей — задерживаться. К тому же мокрая листва часто болеет грибком. Ручной полив под корень — дело нехитрое, но требует достаточно много времени и сил.

Объём и частота полива зависят от того, в какой стадии роста находится куст. Пока томат активно растёт, достаточно поливать его один-два раза в неделю, ориентируясь на погоду и влажность воздуха. Как только кусты зацвели, норму воды уменьшают. Слишком влажная почва в этот момент мешает нормальному опылению и отодвигает сроки появления плодов. А вот когда плоды уже наливаются, поливать нужно реже, но обильнее.

Если земля пересохла, то воду дают понемногу. Резкий избыточный полив после засухи почти всегда приводит к тому, что плоды трескаются или их поражает вершинная гниль.

Место, где растут томаты, тоже диктует свои условия. В теплице важно поддерживать оптимальную влажность воздуха — на уровне 45–65%. Это трудно даже при регулярном проветривании. В этом случае выручит капельный полив или его простой самодельный вариант — вкопанные пластиковые бутылки, которые подают воду точечно и не делают воздух сырым.

В открытом грунте всё проще. Нужно обращать внимание на погоду и на то, насколько высохла почва. В среднем одному взрослому кусту нужно около пяти литров воды.

Для полива отлично подходит дождевая вода, она мягкая и богата кислородом. Но использовать воду, собранную в районе крупных предприятий и заводов или с крыш, покрытых вредными материалами вроде меди или асбеста, нельзя.

Удаление боковых побегов-пасынков и нижних листьев на томатах в июле

В июле настоятельно рекомендуется пасынковать томаты. Если не убирать лишние побеги, куст уйдёт в ботву, а плоды не нальются.

Работу лучше проводить утром, пока солнце не печёт, примерно до 10:00. За день оставшиеся после удаления побегов срезы подсохнут, томат не получит лишнего стресса. Пасынкование важно проводить регулярно — раз в четыре-пять дней. Ненужные побеги растут быстро, и лучше убирать их вовремя, чтобы растение не тратило на них силы.

Как правильно удалять лишние листья и пасынки

Боковые побеги отщипывают или срезают. Обязательно оставляют небольшой «пенёк» длиной 1–1,5 см. Тогда новый пасынок на этом месте не вырастет. Заодно удаляют нижние листья. В первую очередь те, что пожелтели или лежат на земле. Убирают и крупные листья у основания созревающей кисти — они забирают питание и заслоняют помидорам свет.

В середине лета куст не должен быть слишком густым. В непродуваемых зарослях, особенно когда ночи становятся холоднее, стремительно заводится фитофтора. Так что пасынкование — это ещё и защита от болезней. От того, насколько вовремя убраны пасынки и лишние листья, напрямую зависит количество здоровых и спелых помидоров.

Мульчирование земли для томатов: как сделать правильно

В начале лета грядки с томатами обычно мульчируют. Но к середине июля от мульчи почти ничего не остаётся. Тут мнения огородников расходятся. Некоторые считают, что класть свежую мульчу вредно — сырая органика под кустами может спровоцировать вспышку фитофторы.

Другие садоводы смотрят на ситуацию иначе. Они уверены, что обновить слой мульчи подсохшей скошенной травой не просто можно, а даже нужно. Первая мульча к этому времени уже отдала всё полезное, больше не выполняет свою функцию и нуждается в замене. «Голые» грядки в жаркую июльскую погоду быстро пересыхают, а это плохо сказывается на завязывании плодов.

Для томатов в теплице лучший вариант — мульчирование травой. Весной на грунт для мульчирования некоторые кладут свежескошенную зелень, а в середине лета — уже подсохшую траву. Слой на этот раз делают не таким толстым, как в начале сезона. Перед мульчированием землю хорошо поливают водой. Достаточная влажность грунта помогает цветкам завязаться в жару.

Чем подкормить томаты в июле

Йод. Ускоряет созревание и защищает от фитофторы. Но при передозировке может обжечь корни.

Дрожжи. Стимулируют рост и укрепляют иммунитет, работают как активатор почвенной микрофлоры. Требуют осторожного внесения строго под корень перед началом цветения.

Древесная зола. Богата калием и микроэлементами, помогает усваивать питательные вещества и регулировать водный баланс. Используется в виде настоя или сухой заделки в почву.

Марганцовка. Антисептик для садового инвентаря и обеззараживания почвы, повышает сопротивляемость болезням. При выращивании томатов используется для борьбы с фитофторозом на ранней стадии. Следует учесть, что превышение концентрации (рекомендуется 1%-ный раствор) губительно.

Вершинная гниль, мучнистая роса и фитофтороз: как определить болезни томатов и бороться с ними