Как не попасть в ловушку большой, но непрактичной кухни в 2026 году?

За последние 60 лет средняя кухня в московском жилье выросла почти втрое – с 8 до 19,5 кв. м. Однако непосредственно предназначенная для приготовления пищи, практически не изменилась и по-прежнему составляет около 8 кв. м. Остальные метры занимают обеденная и гостиная зоны, сообщили «МИРУ КВАРТИР» специалисты ГК «Гранель».

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«Из 51,3 тыс. квартир и апартаментов в Москве и области, где застройщик указывает площадь кухни, классическую изолированную планировку сохранили лишь 13,1 тыс. Это около четверти предложения. Еще в 2020 году на открытый формат приходилось около 20% новостроек, а сегодня кухня-гостиная стала почти стандартом рынка. Но парадокс в том, что большая кухня-гостиная не означает, что у покупателя появляется в три раза больше места для готовки. Значительная часть площади уходит на обеденный стол, диван, проходы и общую зону», – говорит Светлана Шульгина, директор департамента продукта компании.

По словам эксперта, разница закреплена не только в метрах, но и в строительных нормах. Кухня, кухня-столовая и кухня-ниша – это три разных юридических объекта, а не синонимы из объявления.

«Согласно своду правил для проектирования жилых домов (СП 54.13330.2022), кухня должна быть не менее 8 кв. м, а кухонная зона в кухне-столовой – от 6 кв. м. Кухня-ниша – это вспомогательное помещение без обеденной зоны. Она допускается только в студиях, где к нише примыкает единственная жилая комната, и должна быть не менее 5 кв. м»,– комментирует Шульгина.

Она советует покупателям обращать внимание на объявления, так как там может стоять просто «кухня 12 кв. м», а по факту это кухня-ниша. Стоит уточнять у застройщика точную категорию помещения, а не ориентироваться на одно слово в описании. Даже в кухне-гостиной 19,5 кв. м стоит явно разделять три зоны: рабочую, обеденную и зону отдыха.

Обеденный стол не должен съедать все свободное пространство. Его размер стоит соотносить с реальным числом людей в семье, а не с площадью помещения. Важна и вытяжка над плитой: без нее запахи и шум от рабочей зоны расходятся по всей кухне-гостиной, а не остаются локализованными. Имеет значение и визуальная развязка зон: если зона отдыха ориентирована на рабочую поверхность, а не в сторону от неё, комфорт снижается даже при достаточной площади.

Есть и менее очевидный момент, который стоит проверять еще на этапе покупки. Кухня, кухонная зона в кухне-столовой и кухня-ниша в студии считаются «мокрыми зонами» – местами, где проходят стояки водоснабжения и канализации. От их расположения зависит, можно ли будет в будущем поставить перегородку и вернуть изоляцию, или это физически невозможно.

«В проектной документации кухонная зона должна быть прописана отдельно от гостиной – если такого разделения нет, стоит уточнять у застройщика, что именно предусмотрено проектом», – отмечает Шульгина.

По ее словам, за ростом метража стоит одна и та же психологическая ловушка. На этапе покупки человек видит большую кухню-гостиную и воспринимает ее как одну просторную зону, хотя по факту эти метры уже поделены между готовкой, едой и отдыхом. На просмотре квартиры имеет смысл уточнять не только общую площадь кухни-гостиной, а отдельно метраж рабочей зоны. Именно он определит комфорт готовки через несколько лет, а не общая площадь на бумаге.