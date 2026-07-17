Как улучшить цветник на даче с помощью подручных средств

Цветочная клумба — один из главных элементов ландшафтного дизайна загородного участка. Она помогает украсить территорию, скрыть недостатки и усилить визуальное впечатление. Сегодня клумба — это не просто набор растений, а продуманное декоративное пространство, где каждый элемент подчеркивает красоту природы.

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Дизайнеры поделились идеями, как сделать клумбу необычной и стильной. По информации РБК Недвижимость, одним из трендов 2026 года станет использование кортеновской стали. Этот металл покрывается благородной ржавчиной, которая защищает его от коррозии, и отлично подходит для создания бордюров, силуэтов растений или животных, а также выразительных арт-объектов среди цветов.

«Благородный ржавый металл с бархатистой фактурой по-прежнему популярен в ландшафтном дизайне. Скульптуры-трафареты, плоские силуэты животных, птиц, абстрактных перьев или цветов эффектно выделяются на фоне зелени, создавая выразительные акценты и ажурные тени», — рассказывает руководитель ландшафтного бюро «Гарден Групп» Ирина Жогова.

Она отмечает, что такие композиции прослужат долго и превратят обычную клумбу в настоящий арт-объект.

Еще один необычный способ обновить цветник — использовать старую мебель и предметы гардероба. Дизайнер и бренд-менеджер компании Estima Мария Паршина предлагает скамьи с посадочными нишами в торцах, где можно отдыхать среди растений, создавая ощущение единения с природой. Деревянные тачки с цветами легко перемещать по участку.

«Старые ботинки, туфли, сапоги и кроссовки могут стать оригинальными контейнерами для цветов. Достаточно наполнить их грунтом и посадить растения. Такой декор добавит саду игривости и индивидуальности. Обувь можно раскрасить или украсить, превратив в настоящие арт-объекты», — советует Мария Паршина.

Для эффектного вечернего освещения клумбы подойдут светящиеся камни и зеркала.

«Полупрозрачные глыбы с внутренней подсветкой создают загадочную и уютную атмосферу. Композицию украсят старые зеркала, люстры и опоры из обожженной древесины. На темном фоне зелень выглядит ярче, а пространство цветника приобретает глубину и характер», — говорит Ирина Жогова.

Ландшафтный дизайнер также рекомендует использовать светящиеся цветные камни, которые продаются на маркетплейсах. Они служат мягкой ночной подсветкой, помогают зонировать участок и подсвечивать дорожки без проводов.

Старые бревна и стволы деревьев можно установить вертикально или горизонтально, создавая уровни. Внутри выдолбленных углублений высаживают цветы или травы, что добавляет естественности и текстуры, отмечает Ирина Жогова.

Еще один оригинальный прием — использовать старые стеклянные бутылки для создания границ клумбы.

«Вкопайте бутылки горлышком вниз с небольшим интервалом — получится необычная ограда, которая удерживает влагу в почве и служит декоративным элементом. Пластиковые бутылки можно обрезать и вкопать так, чтобы верхняя часть была видна. Это украсит клумбу и поможет удерживать землю, препятствуя росту сорняков», — рекомендует Мария Паршина.

В центре цветника хорошо смотрятся водные чаши и поилки для птиц — лаконичные емкости на изящных подставках, которые одновременно практичны и служат композиционным центром клумб с пряными травами, рассказывает Ирина Жогова. Рядом можно разместить деревянные домики для птиц и насекомых — они украшают сад и поддерживают биоразнообразие, привлекая полезных обитателей.

Интересный декоративный прием — водяные линзы. Это небольшие чаши диаметром 30–50 см из темной стали или камня, утопленные в посадках. Отражая небо и облака, вода визуально расширяет пространство клумбы и придает ей глубину, отмечает Ирина Жогова.