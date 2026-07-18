Как уберечь питомцев от травм на даче

Около трети травм питомцев на дачах (30% случаев в практике) связаны с драками с другими животными. Об этом рассказал ветеринарный врач ГБУ «Мосветстанция Александр Степанов в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что дача — это радость, но и зона риска, поэтому перед поездкой необходимо посетить ветеринара, сделать прививки, провести дегельминтизацию и обработку от блох и клещей. Особо важно вакцинировать животных от бешенства раз в год и контролировать общение с другими животными, используя поводок и намордник.

Среди других опасностей Степанов назвал острые предметы в траве, строительный мусор, заборы из профлиста; он посоветовал убирать участок, закрывать ямы и укреплять заборы. Также питомцы могут пострадать от укусов насекомых, пауков или змей, что требует экстренной ветпомощи; владельцам стоит иметь аптечку, а при укусе в морду или шею снять ошейник и дать антигистаминное, но не проводить манипуляции с местом укуса. Важно обеспечить неподвижность, поить водой и срочно доставить в клинику.

Степанов также предупредил о термических травмах (мангалы, костры, горячий асфальт), химических и электротравмах: хранить опасные вещества в недоступных местах, использовать кабельные короба, давать игрушки и не оставлять активных животных без присмотра.

Надо учитывать также, что ищеварительная система домашних собак устроена иначе, чем у человека, поэтому многие продукты, которые мы едим без опаски, могут навредить питомцу или даже стать для него смертельно опасными. Несбалансированное или неподходящее питание нередко провоцирует у животных отравления, аллергические реакции и серьезные нарушения работы желудка и кишечника.